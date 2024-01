Exèrcit de Pakistan - EP

Almenys nou persones, entre elles quatre nens, han mort aquest dijous en un atac executat per l'Exèrcit del Pakistan contra suposats "terroristes" a la província iraniana de Sistan i Balutxistan (sud-est), segons han indicat les autoritats iranianes, un dia després que l'Iran executés bombardejos contra presumptes bases del grup terrorista sunnita Jaish al-Adl en territori pakistanès.



El vicegovernador de Sistan i Balutxistan, Alireza Marhamati, ha especificat que els adults morts a l'atac, perpetrat als voltants de la ciutat de Saravan, són dos homes i tres dones i ha destacat que tots ells són estrangers, segons ha recollit l'agència iranià de notícies Mehr. Les autoritats iranianes havien parlat prèviament de set morts.



El Ministeri d'Exteriors del Pakistan ha confirmat que Islamabad "ha dut a terme aquest matí una sèrie d'atacs militars de precisió altament coordinats i específicament dirigits contra amagatalls terroristes a la província iraniana de Sistan i Balutxistan", segons un comunicat publicat a través del seu pàgina web.



Així, ha confirmat la mort de "diversos terroristes" durant una operació d'Intel·ligència batejada com a 'Marg Bar Sarmachar', executada contra 'sarmachars' --un terme que podria traduir-se com a 'guerrillers'--, i ha justificat aquest bombardeig per la "manca d'acció" de l'Iran davant de les "greus preocupacions" de seguretat, malgrat les "proves" presentades sobre la presència de terroristes pakistanesos en territori iranià.



"Aquesta acció és una manifestació de la determinació infrangible del Pakistan de protegir i defensar la seva seguretat nacional contra totes les amenaces. (...) El Pakistan respecta plenament la sobirania i la integritat territorial de la República Islàmica de l'Iran. L'únic objectiu de l'acte d'avui va ser la recerca de la seguretat i l'interès nacional”, ha recalcat. A més, ha recordat que considera l'Iran com "un país germà" que "respecta i admira", tot i que unes hores abans havia mostrat el seu total rebuig a unes accions similars de Teheran, i fins i tot han trucat a consultes al seu ambaixador a l'Iran i amenaçat de no deixar tornar Islamabad a l'enviat diplomàtic iranià, que es troba de visita a l'Iran.



Per part seva, l'Exèrcit del Pakistan ha assegurat haver usat drones kamikazes, munició rondadora, projectils i armes a distància per als seus "atacs efectius" contra "terroristes" en territori de l'Iran, abans de recalcar que "es va tenir màxim cura a l'hora d'evitar danys col·laterals".



"Pakistan ha dut a terme atacs efectius contra amagatalls a l'Iran usats per terroristes responsables d'atacs executats recentment al Pakistan", ha manifestat, abans d'especificar que les posicions pertanyen a l'Exèrcit d'Alliberament Balutx (BLA) i el Front d'Alliberament de Balutxistan ( BLF).



"Els objectius atacats estaven sent usats per coneguts terroristes, entre ells Dosta, àlies 'Chairman'; Baixar, àlies 'Soghat'; Sahil, àlies 'Shafaq'; Asghar, àlies 'Basham'; i Uazir, àlies 'Uazi'; entre altres", ha explicat.



D'aquesta manera, ha incidit que "les Forces Armades del Pakistan romanen en estat perpetu de preparació per garantir la seguretat dels ciutadans pakistanesos davant els actes de terrorisme", alhora que ha assenyalat que "d'ara endavant, el diàleg i la cooperació serien una mica prudent per resoldre els assumptes bilaterals entre els dos països veïns i germans”.



"La nostra determinació a l'hora de garantir que la sobirania i la integritat territorial del Pakistan són respectades i salvaguardades davant de qualsevol infortuni és inamovible. Reafirmem la nostra determinació a l'hora de derrotar tots els enemgis del Pakistan amb el suport del poble pakistanès", ha tancat.



Els bombardejos de l'Iran



Els atacs per part del Pakistan han tingut lloc un dia després que la Guàrdia Revolucionària de l'Iran bombardegés presumptes bases de terroristes al Pakistan, succés denunciat per Islamabad, que va afirmar que dos nens havien mort en els atacs. Islamabad va anunciar dimecres que trucava a consultes el seu ambaixador a Teheran i va afirmar que l'ambaixador iranià a Islamabad, que es troba en aquests moments de viatge a l'Iran, no tornarà al seu lloc "per ara".



La decisió del Govern pakistanès va arribar després d'un comunicat dur afirmant que l'atac "no provocat" va ser "una violació flagrant de la sobirania del Pakistan per part de l'Iran" i "una violació del Dret Internacional i els propòsits i principis de la Carta de Nacions Unides".



Les autoritats iranianes van sostenir que l'objectiu de l'atac eren bases del grup terrorista Jaish al-Adl, responsable de diversos atemptats a l'Iran, i van subratllar que "no hi ha límits" a les mesures que pugui adoptar per "protegir els interessos nacionals", si bé van reiterar que "respecten" la sobirania del Pakistan.



Els atacs de l'Iran contra territori pakistanès van arribar hores després que Amirabdolahian es reunís a Suïssa amb el primer ministre interí del Pakistan, Anuar ul Haq Kakar, per abordar la lluita antiterrorista i altres assumptes bilaterals. A més, les armades de l'Iran i el Pakistan van iniciar dimarts maniobres conjuntes a l'estret d'Ormuz i el golf Pèrsic, inclòs el desplegament de vaixells de guerra per a unes maniobres tàctiques destinades a millorar-ne la coordinació, tal com van informar mitjans iranians.



D'altra banda, l'Iran va dur a terme atacs dimarts contra una suposada base dels serveis d'Intel·ligència d'Israel a la capital de la regió semiautònoma del Kurdistan iraquià, Erbil, i contra objectius vinculats amb el grup gihadista Estat Islàmic al nord-oest de Síria .



Bagdad va rebutjar els arguments de Teheran i va condemnar fermament els bombardejos, alhora que va presentar una queixa davant el Consell de Seguretat de les Nacions Unides.