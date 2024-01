Grant Shapps @ep

El ministre de Defensa del Regne Unit, Grant Shapps, ha pronunciat un discurs històric a Lancaster House on va parlar de nous reptes en un món cada vegada més inestable que presenta desafiaments diferents dels vistos en generacions passades.

En un discurs aquest dilluns, Grant Shapps ha explicat que el món ha entrat en un període de "preguerra" en què adversaris com Rússia, la Xina, Corea del Nord i l'Iran representen una amenaça sense precedents.

L'elecció del lloc per fer el discurs és clau. Tal com informen els mitjans britànics, fa trenta-cinc anys Margaret Thatcher va pronunciar un breu discurs a Lancaster House. Va parlar del seu optimisme sobre els canvis que s'estaven produint entre l'Orient i l'Occident. Tot just dues setmanes després va caure el Mur de Berlín.

"Ens trobem a les albors d'aquesta nova era. El Mur de Berlín és un record llunyà i hem tancat el cercle, passant d'un món de postguerra a un de preguerra. Una era d'idealisme ha estat reemplaçada per un període de realisme tossut" , ha afirmat Shapps en el seu discurs.

Per empitjorar les coses, va dir Shapps, hi ha una connexió cada cop més profunda entre aquests adversaris: la Xina i Rússia han declarat una amistat il·limitada; aquesta setmana, el principal diplomàtic de Corea del Nord va viatjar a Rússia per discutir lligams més estrets entre els països i un presumpte acord d'armes; i l'Iran ha proporcionat drones que Rússia ha utilitzat per atacar Ucraïna.

"Els dies de la Guerra Freda, seguia existint la sensació que estàvem tractant amb actors racionals, però aquestes noves potències són molt més inestables i irracionals", assegura el ministre de Defensa britànic.