El secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg @ep

Una guerra total amb Rússia podria desenvolupar-se en els propers 20 anys, va advertir un alt funcionari de l'OTAN mentre el bloc es preparava per als exercicis militars més grans en dècades.

"Ens hem d'adonar que no és un fet que estiguem en pau", va dir als periodistes l'almirall holandès Rob Bauer, president del comitè militar de l'OTAN, després d'una reunió dels caps de defensa de l'aliança a Brussel·les. "I és per això que nosaltres [les forces de l'OTAN] ens estem preparant per a una guerra amb Rússia", va afegir.

La seva advertència es va produir abans de l'inici dels exercicis militars de la setmana que ve, els més importants des de la Guerra Freda, en què participaran al voltant de 90.000 soldats i duraran mesos.

Aquests moviments estan destinats a demostrar que l'aliança pot defensar el territori fins a la frontera amb Rússia. Bauer també va dir que en cas de guerra també caldria mobilitzar un gran nombre de civils i va argumentar que els governs de l'aliança han de començar a planificar una mobilització tan massiva.

“Tot comença aquí: la comprensió que no tot és planificable i no tot anirà bé els propers 20 anys”, va afirmar.

Altres han assegurat que un atac podria ser encara més imminent, i el ministre de Defensa d'Alemanya, Boris Pistorius, va advertir al mitjà alemany Der Tagesspiegel que el president rus Vladimir Putin podria atacar els països de l'OTAN en menys d'una dècada.

Els documents militars alemanys recentment filtrats fins i tot imaginen un escenari en què Rússia llanci un atac massiu la primavera del 2024 per aprofitar el minvant suport occidental a Ucraïna, encara que un funcionari alemany va qualificar l'escenari d'“extremadament improbable”, segons Business Insider.

El ministre d'Afers Estrangers de Lituània, Gabrielius Landsbergis, també demana a Europa que acceleri els preparatius per a un atac d'aquest tipus.

"Hi ha la possibilitat que Rússia no quedi continguda a Ucraïna", va dir Landsbergis, advertint: "No hi ha cap escenari en això que indiqui que si Ucraïna no guanya, això podria acabar bé per a Europa", va afegir.

Al costat rus, Putin va negar les afirmacions del president que Rússia podria anar a la guerra amb l'OTAN i les va descriure com "un disbarat complet".