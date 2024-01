L'alt representant de la UE per a Assumptes Exteriors Josep Borrell, ofereix una roda de premsa durant el VIII Fòrum de la UpM, al Recinte Sant Pau, el 27 de novembre del 2023, a Barcelona, Catalunya (Espanya). La Unió per la Mediterrània (UpM) celebr

L'Alt Representant per a Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha denunciat que en el seu intent per impedir la creació d'un Estat palestí el Govern israelià no només va crear el grup terrorista palestí Hamàs sinó que el va finançar per afeblir l'Autoritat Palestina.

Durant el seu discurs després de ser investit Doctor Honoris Causa per la Universitat de Valladolid (UVA), Borrell ha defensat el reconeixement de l'Estat palestí i ha retret que en els últims 30 anys, per més que tothom recolzi la solució de dos estats,” mai no hem fet gran cosa per aconseguir-la".

"La bona notícia és que hi ha gent disposada a això, i la mala notícia és que a Israel en particular, el seu Govern es nega rotundament", com ahir va manifestar el seu primer ministre, Benjamin Netanyahu, que, segons Borrell, "porta boicotejant ell personalment durant els darrers 30 anys" aquesta solució.

En aquest sentit, ha incidit que per impedir la consecució de l'Estat palestí "han arribat ells mateixos a crear Israel". "Sí, Hamàs ha estat finançada pel Govern d'Israel per intentar debilitar l'Autoritat Palestina" que encapçala Al-Fatah, ha remarcat.

Davant d'aquesta tessitura, Borrell ha defensat que “una solució de dos estats ha de ser imposada des de l'exterior per portar la pau” a la regió. Així doncs, ha advertit que "si no intervenim fortament, l'espiral d'odi i violència seguirà de generació en generació, de funeral en funeral, quan floreixin les llavors de l'odi que s'està sembrant a Gaza avui".

El cap de la diplomàcia europea ha sostingut que tant el conflicte palestinoisraelià com l'actual a Ucraïna, encara que diferents, "tenen una base sobre la qüestió territorial". En el cas del primer, "enfronta dos pobles que tenen els mateixos drets legítims a viure a la mateixa terra".

Tot i això, ha afegit, "a la pràctica, un gaudeix més d'aquest dret que un altre, que s'ha vist reduït a l'exili ia l'ocupació, perquè ha estat el més fort". Per això, ha afegit, "avui és totalment il·lusori pensar en una confederació palestinoisraeliana i l'única solució possible, si excloem l'extinció d'una de les parts, és crear dos Estats".

Pel que fa a Ucraïna, el conflicte enfronta un Estat sobirà "amb una potència imperialista, incapaç de desprendre's d'una visió colonial de la seva identitat". "Rússia continua sent incapaç de definir-se com una federació de nacions" i vol ser potència imperial, ha sostingut.

Per a Borrell, fins que no es resolgui la qüestió de la "la identitat política de Rússia" el país seguirà "sent una amenaça per als seus veïns i per a Europa". "El seu sistema polític seguirà sent el que és, un règim autoritari, nacionalista i, malauradament, violent", ha lamentat.