El Govern italià encapçalat per la primera ministra Geòrgia Meloni nacionalitzarà la principal siderúrgica del país, Acciaierie d'Italia, i que està participada al 62% per ArcelorMittal i al 38% restant per l'entitat pública Invitalia després que hagin fracassat les converses entre l'Estat i la multinacional.

El mateix Executiu ha anunciat la iniciativa després de reunir-se amb organitzacions sindicals i ha motivat la decisió que la planta, situada a Tàrent (sud d'Itàlia), és d'interès estratègic. Això facultaria l'Estat a posar la fàbrica sota la figura de l'administració especial, fins i tot malgrat l'oposició d'actors privats.

En qualsevol cas, la mesura seria temporal, ja que el Govern estaria buscant nous socis, però requerirà un préstec pont de 320 milions d'euros per garantir la continuïtat de les operacions de la planta.