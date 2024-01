Costa Blava, França - UNSPLASH

Les autoritats de França han activat aquest divendres al matí avisos sonors als telèfons mòbils de tota la població a nou departaments de la zona sud-est del país i de l'illa de Còrsega per simular un potencial tsunami a la Mediterrània, amb l'objectiu de provar un sistema que el Govern preveu clau en cas d?amenaça real per terratrèmols a la zona.



El sistema nacional d'alerta i informació, FR-Alert, ja havia avisat que tots els mòbils --també els que estiguessin en silenci-- sonarien entre les 10.00 i les 10.30 als departaments d'Alpes Marítims, Var, Bocas del Ródano, Gard, Hérault, Aude, Pirineus Orientals, Alta Còrsega i Còrsega del Sud.



Les autoritats han aclarit que els ciutadans no han de fer cap acció específica ni alertar els serveis d'emergència. Tampoc s'activaran altres sistemes que teòricament sí que haurien de funcionar en cas d'una alerta de tsunami, com les sirenes als carrers.



Tot i això, sí que han aprofitat per recordar que, si el Govern avisa en algun moment de l'ascens sobtat del nivell del mar o de l'arribada d'una gran onada la població ha de ser conscient que ha d'arribar com més aviat millor a peu a una zona alta , deixar fins i tot els fills a lescola i romandre en un lloc segur fins que la situació es consideri controlada. Per als que estiguin al mar, les autoritats aconsellen anar mar endins.