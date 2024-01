Una vista general de Berna (Suïssa). Foto: Wikipedia

Trobar el nostre lloc al món no és senzill. Saber on volem viure és complex, hi ha molts factors que entren en joc, ja que ha de ser un lloc on tinguem feina, on ens sentim còmodes, on (si ho volem) veiem que és un bon lloc per crear una família...

La decisió, doncs, és una mica tremendament personal... encara que si es fa cas a l'últim informe que ha publicat ECA International, la millor ciutat europea per establir-se és Berna (Suïssa) . I no és la primera vegada que aquesta ciutat helvètica ocupa la posició d'honor a la classificació d'aquesta llista, sinó que és la tercera vegada consecutiva que passa.

El nucli antic de la ciutat és a la llista del patrimoni cultural de la humanitat de la UNESCO i mostra el magnífic llegat medieval de la ciutat suïssa. El Jardí de Roses (creat el 1902) ofereix una vista panoràmica espectacular dels barris més antics.

Berna és també coneguda per l'ós (que en alemany es diu bär), per la qual cosa se'n desprèn la paraula Bern, el nom de la ciutat en aquest idioma.

EL CENTRE I EL NORD D'EUROPA COPEN LES PREFERÈNCIES

Per als que no vulguin (o puguin, ja que el preu de la vida a Berna, igual que en altres localitats del país és molt elevat) mudar-s'hi, la llista de l'ECA proposa més ciutats del vell continent com a llocs idonis per establir-nos i viure.

I si s'observa la resta de la classificació hi ha un patró: cal anar-se'n al centre o al nord d'Europa per trobar-les.

A totes elles, igual que a Berna, es destaca la disponibilitat de serveis de salut, la qualitat de l'habitatge i serveis públics, tenir l'opció d'accedir a una xarxa social i instal·lacions recreatives i de lleure, la seguretat personal, les tensions sociopolítiques i la qualitat de l'aire, entre d'altres.

Al segon lloc del llistat hi ha la sisena ciutat dels Països Baixos en nombre d'habitants, Eindhoven, seguida per una de les ciutats més poblades de Noruega, Stavanger.

Més avall a la llista tornen a aparèixer altres ciutats suïsses (Ginebra i Basilea) i també neerlandeses (Rotterdam, Amsterdam i l'Haia), mentre que fora d'aquests països, capitals com Dublín (Irlanda) i Luxemburg i ciutats com la sueca Göteborg també s'assenyalen com a llocs idonis perquè puguem viure.