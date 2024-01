El líder suprem de l'Iran, l'aiatol·là Ali Khamenei - EP

En només dos dies aquesta setmana, l'Iran va llançar míssils –primer contra la regió semiautònoma kurda de l'Iraq i Síria, i després contra el Pakistan– en atacs que podrien inflamar encara més les tensions en una regió en suspens. Els atacs de dilluns a Síria van ser contra suposats objectius SIS. A Erbil, l'Iraq, van afirmar haver atacat una instal·lació del Mossad, també dilluns. Segons les autoritats kurdes, almenys quatre persones van morir.

Dimarts Iran va disparar míssils contra la província de Balutxistan al Pakistan. El seu objectiu era el grup separatista Jaish al-Adl, però almenys dos nens van morir. El Pakistan va llançar atacs de represàlia dijous al matí, i va matar almenys nou persones a la província iraniana de Sistan-Baluxistan, just a l'altra banda de la frontera.

Tal com informa Al Jazeera , aquests ràpids atacs de l'Iran contra tres veïns diferents han despertat preocupacions sobre una escalada regional i han generat preguntes sobre les motivacions de Teheran per llançar atacs transfronterers, enmig de la guerra d'Israel contra Gaza.

La necessitat de respondre

A primera vista, els suposats objectius dels atacs iranians a Síria, l'Iraq i el Pakistan semblen tenir poc en comú. Però hi ha un fil comú que uneix les accions de Teheran, asseguren els anatlistes consultats per Al-Jazera . "Crec que té a veure amb l'augment de la percepció general d'amenaça de l'Iran a la regió. I alhora sentir la necessitat –com a resultat de la pressió interna i externa– de respondre”, explica Hamidreza Azizi, membre visitant del Institut Alemany per a Assumptes Internacionals i de Seguretat.

A finals de desembre, Israel va matar Sayyed Razi Mousavi, un alt comandant del Cos de la Guàrdia Revolucionària Islàmica iraniana a Síria, en un atac amb míssils als afores de Damasc.

A principis d'any, dues explosions entre els assistents al funeral del difunt cap dels Cossos de la Guàrdia Revolucionària Islàmica de l'Iran, Qassem Soleimani, van matar almenys 90 civils i van ferir desenes més a la ciutat de Kerman. Va ser l'atac armat més mortífer a terra iraniana en dècades. Soleimani havia estat assassinat en un atac amb drones nord-americans dos anys abans.

"Si ens fixem en la sèrie d'incidents", explica Azizi, “aquests havien projectat la imatge de la debilitat de la intel·ligència de l'Iran i la manca de serietat i voluntat de respondre. Així que el càlcul a Teheran podria haver estat que, si permetia que això continués, la seva pròpia credibilitat estaria en joc. I per això van decidir mostrar una resposta una vegada”.

Tot i això, més enllà del desig de mostrar força en múltiples fronts alhora, els analistes adverteixen que no s'han de barrejar els esdeveniments succeïts al llarg de la frontera amb el Pakistan amb què tenen lloc a Gaza.

Un atac pactat?

Si bé tant el Pakistan com l'Iran s'han acusat mútuament de permetre l'entrada de grups armats al territori de l'altre, i fins i tot han arribat a intercanviar trets de morter el 2014, han gaudit de vincles militars i diplomàtics que es remunten a anys enrere.

El mateix dia que l'Iran va atacar el Pakistan, els dos països realitzaven operacions navals conjuntes a l'Estret d'Ormuz i el Golf Pèrsic. A més, poques hores abans de l'atac iranià, el Ministeri d'Afers Estrangers del país va publicar imatges del seu ministre, Hossein Amirabdollahian, estrenyent la mà del primer ministre interí del Pakistan, Anwaar ul-Haq Kakar, al marge de la reunió del Fòrum Econòmic Mundial a Davos.

Aquests vincles estrets, juntament amb informació filtrada al medi Al-Jazera , i que suposadament provenen de fonts properes als alts funcionaris de l'Iran, fa témer que els atacs poden haver estat preestablerts i fins i tot coordinats entre l'Iran i el Pakistan.

La Xina, l'aliat més important de l'Iran i el Pakistan, ja s'ha ofert a mediar, i els veïns també tenen plataformes com l'Organització de Cooperació de Xangai (OCS), de la qual tots dos són membres, on es poden comprometre diplomàticament.

Les probabilitats que aquests darrers atacs contribueixin a un conflicte regional més gran poden ser limitades, però no són inexistents. Un dia després que el Pakistan respongués al foc contra l'Iran, cap de les parts ha emprès més accions militars contra l'altra. Tot i això, en atacar una potència nuclear, fins i tot una aparentment amiga, l'Iran ha enviat un missatge que ressonarà molt més enllà del Pakistan.