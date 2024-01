Baldwin, en un acte promocional. Foto: Europa Press

Un jurat de l'estat nord-americà de Nou Mèxic ha declarat d'homicidi involuntari l'actor nord-americà Alec Baldwin pel tret accidental que es va produir al rodatge de la seva última pel·lícula, Rust i que va acabar amb la mort de la directora de fotografia del film.

L'actor de 65 anys, es va declarar no culpable el febrer del 2023 d'un càrrec d'homicidi involuntari, s'enfronta fins a 18 mesos de presó , segons NBC News .

Això es produeix després que els advocats de l'actor confirmessin a l'abril que li van ser retirats els càrrecs per homicidi involuntari, si bé a l'octubre la fiscal especial Kari Morrissey va afirmar que si cas seria portat davant d'un gran jurat al novembre.

L'actor va disparar per accident a l'octubre la directora de fotografia, Halyna Hutchins , durant l'enregistrament d'una escena, amb una arma que havia de ser de fogueig però que, per motius desconeguts, estava carregada. Tant Baldwin com l'armera, Hannah Gutierrez-Reed, van ser acusats formalment al gener d'homicidi involuntari.

Hutchins, de 42 anys, va morir per les greus ferides a conseqüència del tret mentre era traslladada en helicòpter a l'Hospital de New Mexico Hospital d'Albuquerque. A més, també va resultar ferit el director de la pel·lícula, Joel Souza, que va estar ingressat en estat greu a l'hospital de Santa Fe.