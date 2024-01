El president argentí. Foto: Europa Press

La Convenció Nacional del partit argentí Unión Cívica Radical (UCR) ha criticat "la forma i el fons" de la llei òmnibus proposada pel president Javier Milei i ha posat en dubte, entre altres, els articles referits a les facultats del president , la "derogació" de la fórmula jubilatòria, la pujada de les retencions per a les economies regionals, les privatitzacions i la modificació del règim electoral.

"Els membres d´aquest organisme ens pronunciem contraris de la forma i del fons del projecte. Sobre la manera d´haver portat al parlament aquestes iniciatives som summament crítics, sobretot tenint en compte les conviccions republicanes que enarborem històricament des del radicalisme ", ha expressat lòrgan en un comunicat difós a través de la xarxa social X.

Així, des d'UCR s'han posicionat en contra del projecte de llei, el nom complet del qual és llei Bases i Punts de Partida per a la Llibertat dels Argentins, que es troba actualment a la Cambra de Diputats.

A la mateixa nota han destacat que "comprenen" el moment que viu el país i l'han atribuït al "pèssim Govern que va concloure el 2023", afegint que no volen que la situació s'agreugi a partir d'"iniciatives improvisades i poc democràtiques".

Així, des de la Convenció Nacional de la UCR han demandat "un dictamen propi del projecte que prevegi els ideals del radicalisme i que pugui servir de base per obtenir el consens d'altres forces polítiques que comparteixin (els seus) valors democràtics, republicans i federals".

En aquest sentit, han posat especial èmfasi "sobre aquells punts que no estan formulats com a centrals per al Govern (qüestions ambientals, d'infància, de gènere, de cultura, científics, entre d'altres)" i que per a ells resulten "claus i rebatibles" .

D'altra banda, han reconegut el "gran treball" que estan fent els diputats i diputades de l'espai, en "estudiar i discutir seriosament el projecte" i han subratllat la feina que estan fent per "donar les eines indispensables de governabilitat al nou Govern votat per 15 milions d'argentins" i, alhora, "mantenir sense detriment (els seus) ideals".

El passat divendres 19, Milei va prorrar el període de sessions extraordinàries del Congrés fins al 15 de febrer amb l'objectiu que la Cambra de Diputats i Senadors puguin tractar la llei òmnibus . El mandatari havia convocat sessions extraordinàries a partir del 26 de desembre passat i fins al proper 31 de gener.