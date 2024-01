Banderes de la Unió Europea / EuropaPress

El ple del Parlament Europeu ha aprovat aquest dimecres les seves línies vermelles sobre la nova Targeta Europea de Discapacitat que reforçarà els drets dels que la posseeixin quan viatgin dins de la Unió Europea, una iniciativa la forma definitiva de la qual emanarà de les negociacions que l'Eurocambra i els Vint-i-set abordaran a finals d'aquest mes.

L' objectiu de la nova targeta, proposada per la Comissió Europea la tardor passada, és garantir a les persones que tinguin aquest distintiu que podran accedir a condicions especials i un tracte preferent quan es desplacen pels països de la Unió, per exemple en el transport o en assistir a espectacles.

Per això, la targeta s'emetrà en un termini màxim de 60 dies i haurà de ser reconeguda a tota la Unió Europea com a títol per accedir a les condicions especials de què gaudeixin i als nacionals del lloc de destinació, als serveis públics i privats com a transport, esdeveniments culturals, museus, centres esportius o parcs d'atraccions.

El carnet serà expedit per les autoritats nacionals competents i completarà -o substituirà- les targetes o certificats nacionals existents, per la qual cosa continuaran sent les autoritats nacionals les competents per concedir l'estatus de persona amb discapacitat.

La Targeta Europea de Discapacitat s'ha de facilitar tant en format físic com digital i els proveïdors de serveis han d'informar en format accessible de les condicions que s'ofereixen als titulars de la targeta.

La revisió de la normativa comunitària permetrà també una millora de l'actual Targeta Europea d'Estacionament, que haurà de tenir un format comú obligatori a tota la UE que substituirà les targetes d'estacionament nacionals per a les persones amb discapacitat i serà reconeguda a tota la UE.

La targeta d'estacionament s'haurà d'expedir en un termini de 30 dies, encara que els eurodiputats advoquen per incloure l'opció de sol·licitar una versió digital disponible en 15 dies.