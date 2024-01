Seu de la Comissió Europea a Brussel·les / EuropaPress

La reforma de les regles fiscals de la Unió Europea pot costar més de 100.000 milions d'euros als països comunitaris, amb un impacte de 14.000 milions d'euros a Espanya , segons les dades publicades aquest dimecres per la Unió General de Treballadors (UGT).

D'acord amb els càlculs realitzats per la Confederació Europea de Sindicats (CES), recollits per la UGT, es podrien produir retallades a França per valor de 26.000 milions d'euros, a Itàlia per 25.000 milions, a Espanya per 14.000 milions, a Alemanya per 11.000 milions, a Bèlgica per 8.000 milions i als Països Baixos per 6.000 milions d'euros, de cara a complir els objectius de reducció del dèficit en quatre anys.

El sindicat recorda que, si bé és veritat que els Estats membre podran sol·licitar ampliar les retallades a un període de set anys, també és cert que corren el risc que sigui a canvi de compromisos de reformes econòmiques més dures i contràries als drets dels e interessos dels treballadors. "Els plans per reintroduir l'austeritat poden tornar la UE a període més fosc", han advertit.

Per a UGT, "resulta sorprenent, si no indignant", que els governs hagin decidit tornar a permetre que l'austericidi que va suposar augment de l'atur, salaris més baixos i pitjors condicions laborals, infrafinançament dels serveis públics i descentralització de la negociació col·lectiva torni a la realitat quotidiana de la majoria social que compon la UE.

Per al sindicat, el Parlament Europeu té ara un paper crucial per exercir en les negociacions amb el Consell per limitar els danys, garantint que les normes fiscals no obliguin els països a anar massa lluny ni massa ràpid en la reducció del seu deute i el seu dèficit, per la qual cosa el moviment sindical europeu ha demanat que no s'introdueixin les anomenades "salvaguardes del dèficit", que es protegeixin les inversions necessàries per a la transició ecològica i que els límits de la ràtio deute/PIB comencin a disminuir una vegada finalitzat el període dʻajust.