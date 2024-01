Rellotge - PEXELS

El Rellotge del Judici Final es mantindrà en 90 segons de la mitjanit, que és el més a prop que hem estat de l'aniquilació humana. L'actualització del 2024 reflecteix la gravetat de les catàstrofes globals provocades per l'home, amb les manetes del rellotge apropant-se a les 12 en punt mentre continuen el conflicte a Ucraïna, la guerra entre Israel i Hamàs i les tensions creixents entre la Xina i Taiwan.

L'amenaça d'una catàstrofe nuclear també "no ha estat mai tan gran", asseguren els científics encarregats del rellotge, assenyalant que Rússia va predir que "correran nous rius de sang" després de construir el míssil més gran del món.

Corea del Nord també està enfortint el seu arsenal nuclear, i el líder Kim Jong-un ordena al seu exèrcit destruir els Estats Units i es provoca Corea del Sud.

El canvi climàtic ha estat un factor important en l'avenç de les manetes del rellotge: incendis forestals, lliscaments de terra i inundacions es van cobrar la vida de 12.000 persones l'any passat, segons Save the Children.

El rellotge simbòlic el posa en marxa el Butlletí de Científics Atòmics, que l'any passat el va fixar en 90 segons per a mitjanit, assenyalant el "perill sense precedents" de la invasió russa d'Ucraïna. Rachel Bronson, presidenta i directora executiva del Bulletin of the Atomic Scientists, va dir a Metro : 'Cada any fem dues preguntes. La humanitat està més segura o corre més risc aquest any, en comparació de l'any passat, quan ho vam establir per última vegada?”.

"I la humanitat està més segura o corre més risc aquest any en comparació dels últims 75 anys?", afegeix.

El 1947 es van ajustar per primera vegada les manetes del rellotge a set minuts de la mitjanit. Alguns anys, les manetes no es mouen, cosa que significa que la situació global segueix sent la mateixa.

El 1991, les manetes del rellotge fins i tot es van moure cap enrere quan la Guerra Freda va arribar al final i els Estats Units i la Unió Soviètica van signar el Tractat de Reducció d'Armes Estratègiques.