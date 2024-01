Trump, en un meeting. Foto: Europa Press

Donald Trump ha guanyat les primàries republicanes de l?estat de New Hampshire amb un 54,4% dels vots dels ciutadans vinculats al Partit Republicà.

Així, l'expresident ha aconseguit 12 delegats (i 128.000 vots), mentre que darrere ha quedat l'exambaixadora nord-americana davant l'ONU Nikki Haley , que ha aconseguit el 43,6% dels suports (102.500 paperetes) i amb nou delegats. Manca un delegat republicà per assignar en aquest estat.

Després dels resultats de les primàries a New Hampshire, l'expresident ha criticat el seu rival, l'exgovernadora de Carolina del Sud, en afirmar que ha "fracassat estrepitosament" després de remarcar que guanyaria: "Ha tingut una nit molt mala", ha manifestat.

"Una molt mala nit per a Nikki Birdbrain Haley, però no tan dolenta com la setmana passada, a Iowa, on va aconseguir un distant tercer (lloc). La setmana que ve, al caucus de Nevada, no va voler jugar amb les seves males enquestes: obté zero i jo rebo tots (els delegats). A Carolina del Sud, porto avantatge de 30 a 50 punts", ha assenyalat, en referència a la confusa situació a Nevada, on hi ha primàries i caucus, però Haley no participa en aquests últims .

Nevada, el primer estat de la costa oest a triar el candidat, portarà a terme el 6 de febrer les primàries i, tot just dos dies després, els republicans organitzaran un caucus, on realment s'atorgaran els delegats. Haley i Trump ni tan sols competeixen entre si allà: ella es presenta a les primàries, mentre que ell competeix al caucus.