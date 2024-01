Un home observa un llançament de míssil. Foto: Europa Press

Corea del Nord ha llançat aquest dimecres 23 de gener diversos míssils de creuer cap al mar Groc , segons ha informat l'Exèrcit sud-coreà, en el marc d'un augment de les tensions a la península davant la retòrica hostil i els exercicis militars conjunts liderats pels Estats Units.

L'Estat Major Conjunt de Corea del Sud ha assenyalat que el llançament ha tingut lloc cap a les 7.00 hores (hora local), si bé no ha donat més detalls de moment, ja que es troba realitzant una anàlisi del mateix, informa l'agència de notícies sud-coreana Yonhap .

"Mentre enfortim el nostre seguiment i vigilància, el nostre Exèrcit ha estat coordinat de manera estreta amb els Estats Units per monitoritzar senyals addicionals de les provocacions de Corea del Nord", han indicat les Forces Armades del país.

Aquest és el primer llançament per part de Pyongyang de míssils de creuer des de setembre de 2023, quan va provar dos míssils de creuer estratègics de llarg abast amb ogives nuclears simulades. Tot i això, fa deu dies va llançar un míssil balístic d'abast intermedi i combustible sòlid amb una ogiva hipersònica cap al mar del Japó, conegut com a mar de l'Est.