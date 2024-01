Bola de palla al McDonald's - X

Els agricultors estan convocant manifestacions massives des de dimarts a gran part de França contra l'augment dels impostos i de les normes mediambientals que consideren que afecten els seus interessos. S'han establert nombrosos bloquejos i operacions encobertes a les principals carreteres del país amb la intenció de bloquejar el transport i ser escoltats, a més d'atacar una de les principals companyies de menjar ràpid del món, McDonald's, una empresa que consideren enemiga per no fer servir productes locals.

Els agricultors que es manifestaven van llançar aquest dimarts al matí un farcell de palla a un restaurant McDonald's del municipi d'Agen. Als vídeos, àmpliament difosos a les xarxes socials, es pot veure un fardell de palla aixafat al mig del restaurant i la palla escampada per terra.

Els manifestants van explicar al mig Sud Ouest que havien demanat cafès gratis "com a mostra de suport", però van ser rebutjats per la marca de menjar ràpid. “No va passar… És el principi. Diuen que s'abasteixen dels nostres productes, però això és fals”, asseguren els pagesos.

La gerent de McDonald's respon



Jenifer, gerent del restaurant, culpa els agricultors per triar malament el seu objectiu. “Cafès gratuït, no puc prendre aquesta decisió”, es justifica. “Ens van portar tot això dient-nos 'si pots treballar és gràcies a nosaltres'. No és normal. La forma és dolenta. Que es manifestin, d'acord, que comparteixin les seves demandes, d'acord. Però no tenim res a veure amb això. Estem assalariats com tots els altres, ens paguen el salari mínim com tots els altres. I McDonald's no és la feina dels teus somnis. Qui netejarà ara? Ells no…” diu Jenifer indignada.

El restaurant ha tancat les portes fins a nou avís i els representants de l'empresa han anunciat la intenció de presentar una denúncia.

La mobilització dels agricultors francesos va augmentar dimecres amb un augment dels talls de carreteres per obtenir respostes del govern, que diu haver "escoltat la trucada" i promet anuncis "en els propers dies".