Protesta per la reforma migratòria a França / EuropaPress

El Consell Constitucional de França ha censurat 32 articles de la reforma migratòria impulsada pel Govern i que va incloure en la seva última esmena concessions a la ultradreta, cosa que implica tombar més d'un terç del text, incloses qüestions clau com l'enduriment dels requisits per a que els estrangers rebin ajut o puguin reagrupar les seves famílies.

Els magistrats han dictaminat que alguns aspectes no tenen relació amb el fons del projecte de llei que va promoure l'Executiu i que l' Assemblea Nacional va tombar en un primer moment. El president Emmanuel Macron no en va tenir prou amb la majoria que habitualment li dóna suport, que va evidenciar les esquerdes internes, sinó que va haver de recórrer al suport dels Republicans i d'Agrupació Nacional per a l'aprovació final.

Ja en les hores posteriors a aquesta aprovació, la llavors primera ministra, Elisabeth Borne , va posar en dubte la constitucionalitat d'alguns dels articles introduïts a la fase final. Els magistrats han conclòs aquest dijous que part d'ells no tenen relació amb el fons del projecte de llei, cosa que ha derivat en censures totals o parcials --entre els quals hi ha en dubte figura la imposició de quotes migratòries--, informa Franceinfo.

El ministre de l'Interior gal, Gérald Darmanin, ha afirmat en una primera reacció que el Govern "pren nota" del rebuig de "nombrosos" articles , atribuint-lo que no es va respectar "el procediment parlamentari". De fet, considera que el Consell Constitucional ha avalat "la integritat del text del Govern".

"Mai un text havia previst tants mitjans per expulsar els delinqüents i tanta exigència per a la integració d'estrangers", ha escrit al compte de la xarxa social X.

CRÍTIQUES DE L'OPOSICIÓ

El líder de la ultradreta, Jordan Bardella, ha lamentat el "cop" dels jutges, del qual responsabilitza també Macron, i ha lamentat que el Constitucional hagi posat en dubte "les mesures de més fermesa". "La llei d'immigració va néixer morta. L'única solució és el referèndum", ha sentenciat, en al·lusió a una reivindicació recurrent del partit.

També el president dels Republicans, Eric Ciotti, ha lamentat la resolució judicial, ja que considera que els jutges "han tingut més en compte la política que el dret". Per al dirigent conservador, tant Macron com l'esquerra "esperaven" aquesta sentència, i ha assenyalat que "una reforma constitucional és més indispensable que mai per salvaguardar el destí de França".

Al costat contrari se situa el líder del Partit Socialista, Olivier Faure, "satisfet" per la sentència i crític amb l'alineament del Govern cap a posicions "històriques" de la ultradreta, mentre que la cap del grup parlamentari de La Francia Insumisa, Mathilde Panot, ha demanat la retirada completa de la reforma i ha subratllat que “el racisme no és constitucional”.