Patrick Sanders, el cap de l'Estat Major General del Regne Unit

El poble britànic hauria d'estar preparat per servir a l'exèrcit en cas d'una guerra amb Rússia, ha advertit el cap de l'exèrcit britànic. El general Patrick Sanders va demanar aquest dimecres a les autoritats britàniques "mobilitzar la nació" per preparar-se per a una guerra amb Rússia, en un discurs a l'exposició Internacional de Vehicles Blindats a Londres.

Encara que no recolza el servei militar obligatori, Sanders va emfatitzar la necessitat d'un "canvi" a la ment del públic britànic per estar mentalment preparat per a un conflicte militar amb Rússia.

Per això, va demanar al Regne Unit que entreni un "exèrcit ciutadà" llest per a una guerra terrestre, mentre qüestionava la mida de l'exèrcit del país i instava la seva modernització.

"Dins dels propers tres anys, ha de ser creïble parlar d'un exèrcit britànic de 120.000 efectius, incorporant la nostra reserva i la nostra reserva estratègica. Però això no és suficient", va afirmar. "No serem immunes i, com a generació d'abans de la guerra, ens hem de preparar de manera similar, i aquesta és una tasca de tota la nació", va dir. "Ucraïna il·lustra brutalment que els exèrcits regulars inicien guerres; els exèrcits ciutadans els guanyen", va afegir.

.

El discurs de Sanders ha commocionat el Regne Unit, i un portaveu del primer ministre Rishi Sunak ha dit que parlar d'"escenaris hipotètics" pel que fa a conflictes futurs "no era útil". Els conservadors governants s'han enfrontat al descontentament a les seves pròpies files per una sèrie de retallades en el nombre de tropes.

El cap militar del Regne Unit, però, es va fer ressò d'anomenats similars d'altres líders militars i alts funcionaris de defensa occidentals, que van advertir sobre el risc d'una guerra important entre Moscou i l'OTAN.