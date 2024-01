Aquest gir, que marca una fita a les restriccions del país, s'inscriu en el marc de les reformes socials impulsades pel príncep hereu Mohammad bin Salman.

Aràbia Saudita es troba en vigílies d'un canvi històric en contemplar l'autorització de la venda de begudes alcohòliques, una mesura sense precedents que, si es concretés, tindria un abast limitat: estaria restringida exclusivament a diplomàtics no musulmans. Aquesta informació va ser revelada dimecres passat per fonts properes a l'assumpte, que van sol·licitar mantenir l'anonimat en brindar detalls a l'agència AFP.

La venda d'alcohol ha estat prohibida a l'Aràbia Saudita des del 1952, data que va marcar una decisió dràstica després que un incident tràgic involucrés un fill del rei Abdulaziz, que, després d'intoxicar-se amb alcohol, va perpetrar l'assassinat d'un diplomàtic britànic.

Aquest canvi potencial en la política saudita s'emmarca en les reformes socials promogudes pel príncep hereu Mohammad bin Salman a la seva ambiciosa Visió 2030, un pla que busca modernitzar i diversificar l'economia del país. Aquestes reformes inclouen l'obertura de cinemes i la celebració de festivals de música que permeten l'assistència conjunta d'homes i dones.

Segons un comunicat emès pel govern saudita, es preveu la implementació d'un nou marc regulador destinat a controlar el comerç il·legal de productes alcohòlics rebuts per les missions diplomàtiques al país. Aquesta mesura, si fos adoptada, implicaria assignar quantitats específiques d'alcohol en ingressar al territori saudita, en un intent per posar fi a l'intercanvi no regulat que ha predominat fins ara.

Les restriccions actuals a l'Aràbia Saudita fan que la majoria dels 32 milions d'habitants tinguin un accés molt limitat a les begudes alcohòliques. A banda de les excepcions per assistir a esdeveniments diplomàtics, les alternatives per aconseguir alcohol inclouen la producció casolana de vi o la compra al mercat negre, on els preus poden assolir xifres exorbitants, especialment en períodes festius com la vigília de Cap d'Any.

Les sancions per consum o possessió d'alcohol segons la llei saudita són severes i inclouen multes, penes de presó, flagel·lació pública i fins i tot deportació per als estrangers que infringeixin aquestes normatives.