Un dron. Foto: Europa Press

L' Exèrcit dels Estats Units ha informat que han augmentat a 34 els militars ferits en un atac amb dron suïcida llançat per presumptes milícies proiranianes ocorregut la nit passada a Jordània, a prop de la frontera amb Síria, que s'ha saldat amb la mort de 3 soldats més.

El Comandament Central dels Estats Units (CENTCOM) ha confirmat aquest nou balanç després que en un primer moment s'hagués informat de 3 morts i 25 ferits, si bé ha subratllat que esperen "que aquest número fluctuï a mesura que els membres del servei continuen buscant atenció.

Dels ferits, 8 han estat evacuats de Jordània "a un centre d'atenció de nivell superior", si bé ara "es troben en condició estable". "Tots els altres estan sent avaluats de manera completa", ha afegit el CENTCOM a través d'un comunicat.

Les identitats de les víctimes no s'han fet públiques "per respecte per les famílies" i en concordança amb la política del Departament de Defensa, indica el text. Esperaran fins a 24 hores després d'haver notificat els familiars.

El president nord-americà, Joe Biden, ha estat informat diumenge al matí de l'atac amb el ministre de Defensa, Lloyd Austin; a l'assessor de Seguretat Nacional, Jake Sullivan, ia l'assessor adjunt de Seguretat Nacional, Jon Finer. Precisament Austin ha manifestat el seu "enuig" i el seu "profund pesar" per aquestes morts i ha advertit que respondran "en el moment i lloc que triem".

Washington ha especificat que l'atac es va produir a la base de suport logístic ubicada a la Torre 22 de la Xarxa de Defensa de Jordània, on hi ha aproximadament 350 efectius de l'Exèrcit desplegats, duent a terme una sèrie de funcions de "suport clau", inclòs el suport a la coalició per a la "derrota duradora" d'Estat Islàmic.