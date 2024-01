Dos agricultors. Foto: Europa Press

La Federació Nacional de Sindicats d'Exploacions Agrícoles (FNSEA) i l'associació Joves Agricultors de la Gran Conca de París han anunciat el bloqueig dels accessos a París "per temps indefinit" a partir de les 14.00 d'aquest dilluns 29 de gener.

Agricultors de 19 departaments es posicionaran en 7 punts de bloqueig al voltant de la capital, a les carreteres que donen accés a París, ha explicat el president de Joves Agricultors de la regió d'Illa de França, Clément Torpier, en declaracions a BFMTV . "Tot això s'organitzarà amb seguretat i respecte a les persones, als eixos estratègics de les autopistes", ha explicat.

Le Parisien esmenta concretament les carreteres A1, A4, A5, A6, A12, A13 i A15 i s'especula amb la mobilització d'uns 500 tractors.

"Volem manifestacions netes, supervisades i segures. No som aquí per obstaculitzar-ho tot completament", ha indicat Torpier. La fi "no és molestar la població, sinó obtenir respostes del Govern".

El president de FDSEA Oise, Régis Desrumaux, ha reconegut que "prendrem com a ostatges les famílies". "Empedirem que la gent treballarà. Impedirem que es realitzin cites. És trist, tots tenim famílies, em fa mal al cor, però lamentablement ho hem de fer", ha argumentat.

L'administrador nacional de Joves Agricultors, Maxime Buizard, explicava dissabte que l'objectiu és "que cap camió pugui abastir el capital i que aguantem el temps necessari perquè l'escassetat es faci sentir i puguem ser escoltats".

MOBILITZACIÓ DE 15.000 POLICIES

Davant l'anunci de talls, el Ministeri de l'Interior ha anunciat la mobilització de 15.000 agents de la Policia a tot França i per "evitar qualsevol bloqueig" als vuit punts de bloqueig previstos a la regió d'Illa de França i impedir l'accés dels manifestants a la capital.

Als afores de Rungis i de l'aeroport de Roissy s'han pogut veure vehicles blindats de la Gendarmeria des de primera hora de la tarda de diumenge per evitar que es bloquegés l'accés. Hi haurà operatius similars als mercats majoristes i nusos principals de comunicació.

El ministre de l'Interior, Gérald Darmanin, ha recordat en qualsevol cas que la postura del Govern és la de la "comprensió de l'entorn agrícola" i per això no vol "cap intervenció als punts de bloqueig", sinó que la policia aportarà "seguretat ". A més, ha instat la policia a intervenir en cas de danys i atacs a camions estrangers.

Darmanin ha presidit la reunió de la unitat interministerial de crisi celebrada aquest diumenge. També hi ha estat present el ministre d'Agricultura, Marc Fesneau, i els directors generals de la Policia i de la Gendarmeria, Frédéric Veaux i Christian Rodríguez, així com el prefecte de policia de París, Laurent Núñez.