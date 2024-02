Seu de la Comissió Europea a Brussel·les / EuropaPress

Almenys un miler de tractors han arribat a Brussel·les des de diferents punts d'Europa per intentar bloquejar la ciutat on aquest dijous es reuneixen els caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea en una cimera informal, amb l'objectiu de reclamar més suports per al camp i denunciar els alts costos que diuen afrontar per complir els nous objectius climàtics i de sostenibilitat compromesos pels 27.

Tot i que la política agrícola no era part de l'agenda dels líders --que s'han donat cita per intentar convèncer el primer ministre hongarès, Viktor Roban, que aixequi el veto a una ajuda comuna de 50.000 milions en quatre anys a Ucraïna- -, alguns dels mandataris han avançat que volen que aquest assumpte sigui també discutit.

Segons el primer recompte de la Policia de Brussel·les almenys un miler de tractors es concentren dijous a primera hora als carrers que envolten el barri europeu, inclòs a la plaça que dóna accés a l'entrada principal del Parlament Europeu i els carrers de les immediacions del Consell on arriben els caps d'Estat.

"Aquesta no és l'Europa que volem" o "Farts de promeses, volem actes", són alguns dels lemes que es poden llegir en diferents idiomes a les pancartes que exhibeixen els agricultors a la plaça de Luxemburg, davant del Parlament Europeu, a on els manifestants han cremat diversos pneumàtics. Les autoritats han reforçat el ja de per si mateix estricte dispositiu policial que es desplega quan la ciutat acull cimeres europees.

En arribar a la reunió de líders, el primer ministre de Bèlgica, el liberal Alexander de Croo, ha afirmat que considera "en part legítimes" les queixes dels agricultors perquè ja han fet "molts esforços" per adaptar-se a la transició ecològica i cal garantir que "reben preus justos" pels seus productes.

El president de França, Emmanuel Macron , al país del qual els agricultors ja protagonitzen des de fa dies importants protestes, també va avançar en vigília de la cimera la seva intenció d'elevar la qüestió agrícola a la discussió de Vint-i-set, amb elements afegits com l'impacte dels acords comercials amb tercers.

Macron rebutja de ple el pacte de lliure comerç que la UE i Mercosur intenten tancar i pressiona perquè cessin les converses, cosa que xoca amb els interessos d'altres socis com Espanya, per a qui aquest acord és una prioritat.

En un intent per calmar els ànims dels agricultors ia pocs mesos de les eleccions europees del juny, la Comissió Europea va oferir dimecres ajornar un any l'obligació per als agricultors de reservar una part de les terres de cultiu a guaret per rebre part dels suports de la Política Agrària Comuna (PAC). Per poder acollir-se a aquesta flexibilitat, però, els productors hauran de reservar una part de les terres a altres cultius beneficiosos per a la salut del sòl.