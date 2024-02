Foto: Europa Press

El portaveu del Departament d'Estat dels Estats Units, Matthew Miller, ha anunciat que Washington i Pequín han començat aquesta setmana a col·laborar en la lluita contra el trànsit de fentanil , una opiaci que està causant estralls entre la població nord-americana i que s'ha convertit en la pitjor crisi de drogues a la història del país.

"Els darrers 2 dies, el sotssecretari d'Afers Internacionals en matèria d'Estupefaents, Todd Robinson, es va unir a una delegació interinstitucional que va viatjar a Pequín per marcar l'inici d'un grup de treball bilateral sobre lluita contra els estupefaents amb la República Popular de la Xina "La posada en marxa d'aquest grup de treball suposa un pas important per avançar en accions concretes d'aplicació de la llei i coordinar mesures específiques per aturar el flux il·lícit de precursors químics que estan alimentant la crisi", ha explicat Miller.

De fet, ha destacat durant una roda de premsa els primers passos fets pel Govern xinès per restringir el subministrament de substàncies precursores del fentanil en matèria legal i policial contra desenes de proveïdors de drogues sintètiques. Miller ha celebrat aquestes mesures com una forma de reprendre la cooperació xinès-nord-americana en aquesta matèria, que havia estat suspesa durant anys per les tensions recents entre els dos països.

Els primers avenços per reprendre aquesta col·laboració van començar amb la reunió al novembre entre el president nord-americà, Joe Biden, i el seu homòleg xinès, Xi Jinping.

"Aquests han estat uns passos inicials importants i, a través d'aquest grup de treball, seguirem pressionant perquè es prenguin mesures concretes. Fer front a la crisi del fentanil als Estats Units ia l'onada de drogues sintètiques a tot el món és un repte transnacional que exigeix una resposta mundial ferma i coordinada. Seguirem participant en l'enèrgica diplomàcia necessària per aconseguir-ho", ha afegit Miller.