Foto: Europa Press

El Departament de Bombers de Clearwater, a l'estat nord-americà de Florida, va confirmar, la nit del dijous 1 de febrer passat, la mort de diverses persones després que una avioneta s'estavellés contra un parc de cases mòbils.

"Puc confirmar que hi ha diverses víctimes mortals tant de l'avioneta com de la casa mòbil", ha declarat el cap del Departament, Scott Ehlers, davant els mitjans de comunicació, encara que de moment no ha especificat cap xifra.

Les autoritats han informat que diversos habitatges s'han incendiat com a resultat de l'accident, en què l'avioneta ha xocat directament contra una d'elles, i que els Bombers ja estan intentant extingir-los.

A més, els Bombers estan intentant recuperar els cossos de les persones mortes . Abans d'això, el pilot havia enviat nombrosos senyals d'auxili a una torre de control.