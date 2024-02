La furgoneta Court i Nate, una parella que no es pot comprar el seu pis

L'augment del cost de la vida en els darrers anys ha portat una de les generacions més joves dels Estats Units, els mil·lennistes, a fer "sacrificis dràstics" per restablir la seva estabilitat financera o poder ser propietari d'una casa en el futur.

Els més joves opten per viure en furgonetes rendibles i mostrar els seus petits habitatges a TikTok davant la fascinació d'Internet. Una oda a la pobresa.

Michael Alberse, un TikToker amb 57.000 seguidors, es va traslladar a una camioneta un any després d'acabar la universitat mentre treballava a Google a l'edat de 22 anys, cosa que va canviar el seu futur financer "per sempre" i va aplanar el camí cap a la propietat de un habitatge. "Vaig triar viure en una camioneta com un sacrifici a curt termini per gairebé garantir el meu futur financer a llarg termini", va dir.

"Vaig triar comprar una camioneta i construir-la per poder estalviar diners en el lloguer i destinar aquests dòlars addicionals a inversions... Així que no és el meu pla per sempre. Però almenys és un gran començament, així que tinc una base sòlida per al meu futur ", explica el jove, que a diferència dels seus pares no té una casa assentada a terra.

Alberse va trucar a casa rodant "Ted" i va viure-hi durant aproximadament un any abans de vendre-la després de sentir "bastant nostàlgia i solitud". Després de vendre la furgoneta, es va mudar amb els pares i la promesa.

Finalment, Alberse es va mudar de Califòrnia i va comprar una casa a Atlanta després de transferir equips a Google, va dir.

Més experiències

Una parella que viu a una furgoneta, Court i Nate, ha acumulat 2,5 milions de seguidors mostrant les seves vides a la carretera durant gairebé cinc anys.

Court, de 36 anys, va dir que van poder estalviar més de $70,000 els primers anys de viure en una camioneta. També va dir que van poder abordar qualsevol deute que tinguessin i recentment van comprar un terreny al sud de Califòrnia.

"No pugem a una furgoneta per estar de vacances a l'exterior. Comencem aquest viatge amb el propòsit... d'esperar, algun dia, obtenir una mica d'estabilitat financera i alhora gaudir de les nostres vides", va dir Court. "Abans de mudar-nos a la nostra primera camioneta, estàvem en camí de no poder ser propietaris d'una casa algun dia", va afegir.

El preu mitjà als Estats Units d'un habitatge de nova construcció és a prop del seu màxim històric, que es va assolir durant la presidència de Biden.

La generació més jove s'està adonant que "retallar Starbucks i Netflix no és suficient" per crear el futur financer dels seus pares, segons Freddie Smith, un agent immobiliari i TikToker amb seu a Orlando, Florida.

"Crec que aquesta serà una història molt popular en els propers tres a cinc anys, perquè la gent ara ha de fer aquests sacrificis dràstics", va sentenciar.