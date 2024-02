Dona amb els seus dos fills i Gaza @ep

La crisi humanitària a què s'enfronta la població de la Franja de Gaza no ha deixat d'agreujar-se a mesura que l'Exèrcit d'Israel segueix endavant amb una ofensiva que va començar fa gairebé quatre mesos i ja ha deixat al voltant de 27.000 morts a l'enclavament palestí .



Les dones, els menors d'edat i els nadons són els que suporten més, i fins i tot de forma "desproporcionada", la càrrega de les hostilitats que s'han anat produint no només a la zona sinó també a Cisjordània, segons han denunciat organitzacions de defensa dels Drets Humans, que han posat de manifest les terribles conseqüències del conflicte per a les dones embarassades sobre el terreny.



La manca d'ajuda humanitària i els atacs als centres d'atenció sanitària han interromput completament l'accés a l'atenció materna, i han exposat tant les mares com els fills a riscos greus i fins i tot mortals. A la zona de Rafah, al sud de la Franja de Gaza, hi ha l'Hospital Emiratí, l'únic que pot atendre els parts més urgents amb perill per a la vida de la mare.



"Amb tanta gent desplaçada, la situació a Rafah és aterridora", ha alertat la coordinadora d'emergències de Metges Sense Fronteres (MSF) a Gaza, Pascale Coissard. "Tots els llocs estan superpoblats, amb gent vivint a tendes de campanya, escoles i hospitals. L'Hospital Emiratí està atenent ara el triple de parts que abans de la guerra", ha dit a mesura que els equips de l'organització expressen la seva "profunda" alarma pel deteriorament de l'atenció obstètrica a Gaza arran dels continus bombardejos i les restriccions de l'ajuda humanitària.



Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), hi ha més de 50.000 dones embarassades a la Franja de Gaza i, d'acord amb les dades del Fons de les Nacions Unides per a la Infància (UNICEF), gairebé 20.000 nadons han nascut al infern de Gaza" des del 7 d'octubre passat.



Nacions Unides estima que unes 5.500 dones embarassades donaran a llum en els propers 30 dies a Gaza, fet que suposa uns 180 naixements de mitjana al dia. Tot i això, s'estima que almenys 840 dones pateixin complicacions relacionades amb l'embaràs o el part mentre que els càlculs apunten que dues mares moren cada hora a la Franja a causa del conflicte.



"Sense subministraments suficients i amb massa pacients, el sistema sanitari està desbordat i les mares es veuen obligades a rebre l'alta poques hores després de donar a llum", ha explicat la responsable d'activitats de comares de MSF, Rita Botelho da Costa. "Les primeres 24 hores postpart són les de més risc de complicacions, i amb la gent vivint en condicions terribles, resulta clau mantenir la pacient a l'hospital el major temps possible".



Això ha portat milers de nens a néixer sota condicions que "van més enllà de l'imaginable" els últims mesos. La portaveu d'UNICEF Tess Ingram, que ha visitat recentment la zona, ha alertat que moltes mares s'han "dessagnat fins a morir", mentre que altres dones han estat sotmeses a cesàries d'emergència quan ja havien mort.



"Convertir-se en mare és una cosa que ha de ser celebrada. A Gaza es tracta d'un altre nen portat a un infern", ha asseverat abans d'instar la comunitat internacional a prendre mesures sobre això. "Veure nadons patir mentre les seves mares es dessagnen fins a morir ha de mantenir-nos en vela a la nit", ha asseverat.



La precària situació sanitària posa en perill uns 130 nens prematurs que depenen d'incubadores, segons l'OMS, que continua alertant que el 60% d'aquest tipus d'instal·lacions es troben al nord de l'enclavament palestí, on necessiten electricitat urgentment.



L'augment dels enfrontaments i atacs ha portat moltes dones embarassades a no tenir cap atenció mèdica des de l'inici de l'ofensiva, per la qual cosa no han pogut fer cap seguiment sanitari als seus fills. Aquest és el cas de Rana Abu Hameida, una dona de 33 anys que va ingressar l'Hospital Emiratí -que s'enfronta a condicions d'amuntegament i recursos limitats- perquè patia complicacions després de sis mesos d'embaràs.



"Després d'haver de desplaçar-me em va resultar difícil aconseguir transport i trobar serveis sanitaris", ha aclarit abans d'indicar que va haver d'anar-se'n des de Beit Lahya, al nord de Gaza, cap al sud. "És difícil trobar un lloc per rebre tractament o organitzar la meva vida per poder reprendre les revisions mensuals. M'allotjo en una tenda de campanya; la vida és dura, sobretot quan es tracta d'aconseguir menjar o aigua i dormir sense roba de llit" adequada", ha lamentat.



Maha, una altra dona gazatí embarassada que també viu en una tenda de campanya, no va ser admesa en arribar a l'hospital quan es trobava de part ja que totes les sales estaven plenes, per la qual cosa va tornar al campament de desplaçats de Rafah, que albergava a octubre a unes 300.000 persones i ara dóna refugi a 1,5 milions de desplaçats que han fugit dels bombardejos després de les ordres d'evacuació des del nord i el centre de Gaza. Segons ha relatat, va donar a llum un nen ja mort en un bany públic.



MSF ha advertit en un comunicat que quan aquestes dones no tenen un accés adequat a atenció sanitària, aliments suficients o allotjament, tant elles com els seus fills tenen més probabilitats de patir complicacions. Els fills de dones embarassades o lactants desnodrides corren un risc immediat de patir problemes de salut i possibles problemes de desenvolupament a llarg termini.



Així, l'ONG ha puntualitzat que més d'un terç de les pacients que van acudir a atenció prenatal presentaven problemes de salut com a anèmia, fet que constitueix un greu problema entre les dones embarassades, que també pateixen infeccions del tracte urinari amb freqüència.



Fins i tot abans de l'escalada actual de la violència, la desnutrició ja era alta entre les dones embarassades, amb impactes en la supervivència i el desenvolupament infantil. A mesura que empitjora l'accés als aliments ia l'aigua, les mares tenen dificultats per alimentar i cuidar les famílies, cosa que augmenta els riscos de desnutrició, malalties i mort.



Sense una ajuda humanitària suficient i sense protecció per als pocs centres de salut que segueixin operatius, la prestació d'assistència a Gaza, on hi ha gairebé 66.000 ferits, continuarà sent una "gota a l'oceà". Per això, ha posat èmfasi en la necessitat d'aconseguir un alto el foc "immediat i incondicional" per protegir les instal·lacions sanitàries i salvar vides.



En aquest sentit, ha incidit en la urgència de restablir sense demora el flux d'ajuda humanitària i el sistema sanitari, del qual depèn "críticament" la supervivència de mares i nens a la Franja de Gaza.