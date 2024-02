Bombers lluitant contra les flames. Foto: Europa Press

Les autoritats de Xile han elevat a 112 la xifra de víctimes mortals dels incendis que afecten la regió de Valparaíso, a la zona central de la costa xilena, on hi ha prop de 40.000 persones afectades per la destrucció d'habitatges.

El sotssecretari de l'Interior, Manuel Monsalve, ha confirmat aquest balanç de morts, dels quals només 32 han pogut ser identificats de moment i se n'han fet 38 autòpsies. Alhora, ha afirmat que han concentrat "totes les capacitats per retirar els cossos sector per sector".

"Estem davant d'una tragèdia nacional. El president ha decretat duel nacional per dos dies, cosa que demostra la magnitud de l'afectació que lamentablement hem enfrontat a la regió de Valparaíso", ha declarat Monsalve, segons ha recollit El Mercuri .

Tot i això, ha subratllat que les condicions en matèria de control d'incendis han "millorat substancialment": "No hi ha avui dia un risc imminent a la vida de les persones. Es pot anticipar un eventual control dels incendis durant els propers dies, però es mantenen actius i se segueix treballant”.

Segons els balanços actuals, hi ha 165 incendis comptabilitzats al país, onze més que dissabte, 40 dels quals segueixen en combat, 112 estan controlats i quatre extingits.

El president de Xile, Gabriel Boric, ha indicat que ha parlat amb el seu homòleg mexicà, Andrés Manuel López Obrador, que "ha disposat diferents modalitats de suport" en aquest "moment tan difícil", que s'està coordinant a través dels ministeris de Exteriors. "Que important que és la solidaritat en els moments durs", ha conclòs.

Per part seva, l'Alt Representant de la Política Exterior de la Unió Europea, Josep Borrell, ha declarat que estan preparats per "col·laborar i brindar ajuda". "Xile s'enfronta novament a devastadors incendis amb nombroses víctimes mortals, recordant-nos els estralls de la sequera i el clima. Trasllado el meu suport i solidaritat al Govern i al poble xilè", ha indicat.

Hores abans, el governador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, ha remarcat que en aquests focs "hi ha intencionalitat" i s'han "transformat en homicidis, de manera que "no poden quedar impunes" les morts registrades, entre les quals hi ha menors. perseguirem, els buscarem i els empresonarem" , ha conclòs.