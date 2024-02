Carles d'Anglaterra @ep

El rei del Regne Unit ha estat diagnosticat amb càncer, segons va anunciar el Palau de Buckingham. El diagnòstic es va fer recentment mentre Carles, de 75 anys, se sotmetia a tractament a la Clínica de Londres per un engrandiment benigne de la pròstata.

En un comunicat, el Palau de Buckingham va dir: "Durant el recent procediment hospitalari del rei per engrandiment benigne de la pròstata, es va observar un altre tema de preocupació. Les proves de diagnòstic posteriors han identificat una forma de càncer".

“La seva majestat ha començat avui un programa de tractaments regulars, temps durant el qual els metges li han aconsellat que posposi les tasques de cara al públic. Durant aquest període, Sa Majestat continuarà realitzant els assumptes estatals i els tràmits oficials com de costum. El rei agraeix al seu equip mèdic per la seva ràpida intervenció, que va ser possible gràcies al recent procediment hospitalari. Continua sent totalment positiu sobre el tracte rebut i espera tornar a exercir plenament les seves funcions públiques com més aviat millor”, continua el comunicat.

"La seva majestat ha decidit compartir el seu diagnòstic per evitar especulacions i amb l'esperança que pugui ajudar a la comprensió pública de tots aquells a tot el món afectats pel càncer", conclou.

El Palau de Buckingham no ha revelat més detalls de moment. S'entén que el diagnòstic no és de càncer de pròstata, com alguns podrien haver suposat incorrectament a la llum del diagnòstic separat d'engrandiment benigne de la pròstata.

El rei va tornar a Londres des de Sandringham dilluns al matí per començar el tractament ambulatori.