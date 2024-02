La bancada parlamentària de La Libertad Avanza (LLA) ha anunciat que el mandatari de l'Argentina, Javier Milei, que es troba de viatge a Israel, ha decidit que la llei òmnibus no tornarà a debatre's, després que la vigília la Cambra de Diputats rebutgés una sèrie de punts clau del projecte llei, raó per la qual va tornar de nou a la comissió per analitzar-ho.

El president de la bancada oficialista, Oscar Zago, ha explicat en declaracions a La Nación + que Milei ha ordenat que la Llei Bases, popularment coneguda com a òmnibus, "no es torni a tractar tal com es va enviar al Congrés de la Nació" perquè "no val la pena" que "la destrossin".

Així, Zago ha indicat que el Govern tornarà a analitzar com desenvolupa el projecte de llei, en cas que la fraccioni en lleis ordinàries per tractar-les en "diferents" comissions. Tot i això, l'Executiu ho analitzarà la setmana que ve, que és quan el mandatari torna al país i es trobi amb el seu gabinet.

L'oficialisme va decidir demanar la tornada del text a la comissió, quan es van rebutjar diversos punts de la reforma, que incloïen les facultats del Poder Executiu claus per al Govern, i després aquest últim va acusar els governadors del fracàs i va publicar un llistat de " traïdors" amb els noms dels legisladors que "van votar en contra del poble".

"Ahir (dimarts 6) a la sessió de la Cambra de Diputats, la casta política --com anomenem aquest conjunt de delinqüents que volen una Argentina pitjor perquè no estan disposats a cedir privilegis-- va començar a esquarterar la nostra Llei de Bases per poder sostenir els seus diferents mecanismes pels quals roben als argentins. En aquest sentit, vaig donar l'ordre d'aixecar el projecte", ha declarat el mandatari.

Aquest projecte de llei ha provocat des del seu anunci nombroses manifestacions que s'han saldat amb desenes de detinguts i en què han resultat ferides nombroses persones, entre elles diversos periodistes, com a conseqüència de la resposta de la policia, que va arribar a disparar bales de goma i gasos lacrimògens contra els manifestants.