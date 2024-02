14 de gener de 2024, Grindavik, Islàndia: Lava surt d'un respirador mentre el volcà Fagradalsfjall avança cap a un petit poble pesquer costaner a la península de Reykjanes @ep

La península islandesa de Reykjanes ha registrat aquest dijous una nova erupció de lava després d'un terratrèmol de baixa intensitat registrat a la zona, segons han confirmat les autoritats d'Islàndia, que han detallat que la columna de fum i cendres puja fins a uns tres quilòmetres d'altura.



L'Oficina Meteorològica d'Islàndia (IMO) ha indicat en un comunicat publicat a la seva pàgina web que el terratrèmol ha sacsejat la zona a les 5.30 hores (hora local), abans d'especificar que "uns 30 minuts després s'ha registrat una erupció a la zona".



"Durant els primers minuts, la fissura es va estendre cap al nord i el sud", ha manifestat l'organisme, que ha recalcat que "a partir dels primers informes del vol de vigilància de la Guàrdia Costera, l'erupció hi té lloc àrea que la registrada el 18 de desembre".



Així, ha assenyalat que "la fissura té uns tres quilòmetres de llarg i va de Sundhnuk, al sud, fins a la zona oriental de Stora-Scogfell" i ha puntualitzat que "la lava flueix principalment cap a l'oest en aquesta etapa". "El flux de lava sembla ser lleugerament menor que el registrat a l'inici de l'erupció del 18 de desembre", ha dit.



Per part seva, Defensa Civil d'Islàndia ha ressenyat en un breu missatge al seu compte a la xarxa social Facebook que "no serà possible anar avui a Grindavik" a causa de les condicions provocades per l'erupció al cràter de Sundhnuk.



Les autoritats d'Islàndia van advertir el 2 de febrer sobre una possible nova erupció després de models de càlcul basats en dades de GPS havien determinat que s'havia acumulat una quantitat estimada de 6,5 milions de metres cúbics de magma sota la zona de Svartsengi, propera a Grindavik.



La península de Reykjanes va ser escenari d?una erupció volcànica al desembre. A mitjans de gener es va tornar a registrar una fissura des de la qual va començar a emanar lava prop de l'esmentada localitat de Gridavik, la població del qual va haver de ser evacuada.