El president ucraïnès, Volodimir Zelenski, amb roba militar @ep

El president d'Ucraïna ha confirmat aquest dijous el cessament de Valeri Zaluzhni com a comandant en cap de les Forces Armades, posant així fi a diversos dies d'especulacions sobre una possible sortida del màxim responsable militar del país.



Així, el president d'Ucraïna ha informat al seu canal oficial de Telegram que el càrrec passa a mans del coronel general Oleksandr Sirskyi, que fins ara havia liderat les Forces Terrestres de les Forces Armades d'Ucraïna.



En paraules del president Zelenski, Sirskyi és "el comandant ucraïnès més experimentat" i compta amb èxits en defensa, com les operacions a Kíev; i també en atac, com l'operació per a l'alliberament de Khàrkiv.



"L'any 2024 només podrà ser reeixit per a Ucraïna si es produeixen canvis efectius a la base de la nostra defensa, que són les Forces Armades d'Ucraïna", ha asseverat Zelenski, continuant així amb la retòrica mantinguda anteriorment després de reunir-se amb Zaluzhni.



Tant el mandatari ucraïnès com el ja excap de les Forces Armades han confirmat una reunió en què tots dos han coincidit en la necessitat de "renovar" el lideratge militar del país ja que "les tasques del 2022 són diferents de les del 2024".



Així les coses, i malgrat prescindir dels serveis de Zaluzhni, el president d'Ucraïna ha reconegut el seu desig que l'excomandant en cap de les Forces Armades segueixi lligat a l'Exèrcit i "estigui a l'equip de l'Estat ucraïnès".



En un missatge d'agraïment a tots els membres de les Forces Armades d'Ucraïna, Zaluzhni ha mostrat també el respecte a tots aquells que "van donar la seva vida per Ucraïna i per la llibertat". "Els ucraïnesos, definitivament, guanyaran", ha reblat.



Amb aquesta decisió, Zelenski posa fi a diverses setmanes de rumors sobre una possible destitució de Zaluzhni, finalment confirmada tot i que diversos alts càrrecs del govern hagin negat en tot moment aquesta possibilitat.