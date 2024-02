Els excrements ofeguen l'Everest @UNSPLASH. Fotomuntatge de CatalunyaPress

Segons una nova llei, als escaladors que intentin escalar la Muntanya Everest, el bec més alt del món, se'ls exigirà comprar bosses per a excrements i portar les deixalles per a la seva eliminació adequada.

Mingma Sherpa, president del municipi rural de Pasang Lhamu, que cobreix la major part de la regió de l'Everest, explica a BBC News que la nova regla es va introduir en resposta a olors desagradables i vistes indecoroses a l'àrea.

El fred extrem de l'Everest impedeix que la femta es degraden del tot. "La muntanya ha començat a fer pudor", explica el Sherpa a BBC News.

Aquesta situació genera queixes entre els escaladors. "Es veuen excrements humans a les roques i alguns escaladors es posen malalts", afegeix Sherpa.

En altituds més baixes, els escaladors solen cavar forats a la neu per desfer-se de les deixalles. Però en elevacions més altes, amb una capa de neu limitada, els visitants de l'Everest sovint es veuen obligats a fer les necessitats a l'aire lliure.

"Els residus continuen sent un problema important, especialment als camps més alts als quals no es pot arribar", diu Chhiring Sherpa, director executiu de l'organització no governamental Comitè de Control de la Contaminació de Sagarmatha (SPCC).

La seva organització estima que hi ha al voltant de tres tones d'excrement entre el Camp Un, a la base de l'Everest, i el Camp Cuatro, a prop de la cimera, segons BBC News.

La meitat d'aquestes deixalles, va dir, es troben al Campament Cuatro, també conegut com a Collado Sur, que es troba a una altitud del voltant de gairebé 8.000 metres.

La solució, autoritzada pel municipi, permetrà a la SPCC adquirir unes 8.000 borses d'excrement per a la temporada que ve d'escalada, que comença al març. Aquestes bosses contenen productes químics i pólvores per solidificar les deixalles humanes i minimitzar l'olor.

Estaran disponibles per comprar al campament base i seran revisats al seu retorn, segons BBC News.

Segons National Geographic, les escombraries han estat durant molt de temps un problema important a la Muntanya Everest, amb pots d'oxigen, tendes de campanya, contenidors d'aliments i excrements rebutjats que embruten els vessants.

Això no només danya el medi ambient natural sinó que també planteja riscos per a la salut dels qui viuen a prop.