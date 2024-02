Kim Jong-un - Europa Press/Contacte/Mikhail Metzel/Kremlin Pool

El líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, ha amenaçat aquest divendres amb "canviar la història" i "mobilitzar totes les superpotències que tingui al seu abast" per "posar fi" a Corea del Sud en cas que "els enemics " facin ús de la força i ataquen el país asiàtic.

Kim va recalcar que l'exèrcit s'ha de "tornar més poderós i utilitzar les eines al seu abast per evitar una guerra i protegir la pau de manera incondicional". Així, ha aclarit que la pau, precisament, "no és una cosa que es pugui implorar o intercanviar mitjançant negociacions".

"Ara mateix, davant la nostra frontera, hi ha uns mutants bojos per la guerra que amenacen la seguretat de la nostra nació", va sostenir Kim abans de matisar que "les guerres no vénen amb preavís". "Sempre cal mantenir la guàrdia alta", va recalcar, segons informacions de KCNA.

Així, ha dit que el país té una "dignitat que s'ha de protegir" i uns ideals que "han d'assolir qualsevol cost". "La gent d'aquest país creu que no importa com sigui de greu la situació, (...) se sentiran segurs sempre que l'exèrcit estigui al seu costat", ha expressat.

Kim ha recordat que Pyongyang considera Seül un "titella", la nació "més hostil" i el principal "enemic", que només vol "ocupar i destruir el seu territori. El president sud-coreà, Yoom Suk-yeol, va alertar la setmana passada" que el govern "irracional" de Corea del Nord busca "provocacions", com ciberatacs o intrusions amb drons, de cara a les eleccions locals del proper mes d'abril.

El líder nord-coreà ja va qualificar el mes de gener passat d'"hostils" les relacions entre els dos països i va afirmar que "no té sentit buscar la reconciliació o unificació" del territori. Des de llavors, Pyongyang ha intensificat els assajos balístics.