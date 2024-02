Va mantenir el suport de la població. EP

Els candidats independents recolzats pel partit de l'exprimer ministre empresonat Imran Khan van emergir com els principals guanyadors a les eleccions del Pakistan, segons els resultats més recents. Tot i que van aconseguir un gran nombre d'escons a l'Assemblea Nacional, no arriben a la majoria simple requerida per formar govern. El Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), sota el lideratge de Khan, va assegurar 96 escons, seguit per la Lliga Musulmana del Pakistan-N, encapçalada per Nawaz Sharif, amb 66 escons, i el Partit Popular del Pakistan (PPP), liderat per Bilawal Bhutto-Zarzadi, amb 51 escons.

A causa de restriccions electorals, el PTI no va poder presentar candidats propis, cosa que va portar molts dels seus membres a postular-se com a independents i obtenir victòries a les eleccions. Tot i el seu sòlid acompliment, cap partit ha aconseguit els 133 escons necessaris per formar una majoria simple.

Khan continua sent una figura popular malgrat els seus problemes legals i judicials, i els seus seguidors van anar en massa a votar en el suport. Tot i això, el procés electoral ha estat marcat per retards en el recompte de vots i acusacions de manipulació per part d'alguns partits.

La tornada política de Nawaz Sharif, després d'un exili autoimposat, també va ser notable, encara que el seu partit no va aconseguir una victòria aclaparadora. Les negociacions per formar govern podrien ser complicades a causa de la manca d'una coalició clara i els desafiaments econòmics i de seguretat que enfronta el Pakistan.