Zelenski es pronuncia per primera vegada després del surrealista lapsus de Biden

Biden i Zelenski | Europa Press

El president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, ha dit aquest dissabte que pot "oblidar" l'error del president nord-americà, Joe Biden en confondre'l dijous amb el president rus, Vladimir Putin, durant la cimera de l'OTAN a Nova York.

"És una equivocació. Crec que Estats Units ens ha prestat molt suport als ucraïnesos. Podem oblidar algunes equivocacions, crec que sí", ha declarat a la premsa a l'Aeroport de Shannon, als afores de Limmerick, Irlanda, on ha aterrat en el camí de tornada des de Washington.

Zelenski s'ha reunit amb el primer ministre irlandès, Simon Harris, i ha agraït el suport de Dublín a Kíev: "Primer de tot, moltes gràcies pel vostre suport, gràcies a Irlanda per acollir tants refugiats ucraïnesos. Heu estat amb nosaltres des del primer moment de l'inici de la invasió russa".

Harris ha explicat després de la reunió que ha acceptat una invitació oficial per visitar Kíev i espera viatjar a Ucraïna "les properes setmanes".

S'ha mostrat commogut perquè Zelenski li ha explicat que el Govern té un programa de refugis per a bombes, per preparar-se per a l'inici del curs escolar, al setembre. A més ha manifestat la seva "indignació" pel trasllat de menors d'edat ucraïnesos a Rússia.

"Crec que el món no coneix prou tot això. Rússia està robant nens d'Ucraïna. S'enduu nadons i nens petits dels braços dels seus pares i els porta als territoris temporalment ocupats o a Rússia", ha dit.

Més de 108.000 refugiats ucraïnesos han anat a viure a Irlanda des de l'inici de la guerra i per això Harris ha destacat que Zelenski "n'és plenament conscient". "Zelenski ha reconegut el suport i generositat del poble irlandès i del Govern irlandès en termes d'ajuda al poble d'Ucraïna", ha afegit.