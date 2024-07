Identificat l'autor de l'atemptat contra Trump: era votant republicà

Trump, després de l'atemptat | Europa Press

Un míting polític de Donald Trump a Pennsilvània va ser interromput per un atemptat perpetrat per Thomas Matthew Crooks, un jove de 20 anys. Crooks, identificat com un home blanc sense antecedents penals coneguts, es va convertir en el centre d'atenció nacional després de dur a terme un acte de violència sense precedents durant un esdeveniment polític.

Thomas Matthew Crooks, resident de Pennsilvània, destacava com a votant registrat del partit republicà, segons els registres electorals de l'estat. No obstant això, la seva participació política no es va limitar a una sola ideologia, ja que també va fer una donació de 15 dòlars al Progressive Turnout Project, un grup de participació electoral afiliat a la causa liberal i demòcrata, a principis de 2021.

L'esdeveniment tràgic va tenir lloc durant un míting on Donald Trump dirigia els seus seguidors. Des d'una posició elevada i armat amb un rifle semiautomàtic AR-15, Crooks va obrir foc indiscriminadament cap a la multitud. La seva acció va provocar la mort d'un espectador del míting i va deixar ferit de gravetat el mateix Trump, qui va rebre un tret a l'orella dreta, així com a dues altres persones entre el públic.

L'atac va desencadenar una resposta ràpida per part de les forces de seguretat presents al lloc. En un enfrontament posterior, Crooks va ser abatut abans que pogués causar més danys. L'operació per identificar-lo va durar diverses hores a causa de la manca de documentació inicial, però aviat es va confirmar la seva identitat com l'autor del devastador incident.

Actualment, el FBI lidera una investigació exhaustiva per comprendre els motius darrere de l'atac de Thomas Matthew Crooks. S'ha fet una crida pública per recopilar informació addicional que pugui ajudar a esclarir les circumstàncies que van portar a aquest tràgic esdeveniment. Les autoritats continuen treballant per tancar el cas i garantir la justícia per a les víctimes i les seves famílies.