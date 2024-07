Armes als Estats Units: fins quan?

Aquest dissabte, l'expresident nord-americà i actual candidat a les eleccions, Donald Trump, va ser víctima d'un atemptat en un míting a Pennsilvània. Un jove de 20 anys li va disparar, provocant una ferida a Trump i la mort d'una altra persona. L'atacant va ser abatut per les forces de seguretat. Aquest tràgic incident posa de manifest una vegada més la problemàtica de les armes de foc als Estats Units, un tema que ha generat intensos debats i divisions dins la societat nord-americana.

Als Estats Units, el dret a portar armes està consagrat a la Segona Esmena de la Constitució, adoptada el 1791. Segons aquesta esmena, "siendo necesaria una milicia bien regulada para la seguridad de un Estado libre, no se infringirá el derecho del pueblo a poseer y portar armas". Això ha estat interpretat de diverses formes al llarg dels anys, però en termes generals, permet als ciutadans nord-americans posseir i portar armes de foc.

El procés per obtenir un permís d'armes varia considerablement d'un estat a un altre. Generalment, implica una verificació d'antecedents realitzada pel FBI a través del Sistema Nacional de Verificació Instantània d'Antecedents Penals (NICS). Aquesta verificació busca antecedents penals, ordres d'arrest, violència domèstica, entre altres. Molts estats requereixen que els sol·licitants compleixin un curs de seguretat en el maneig d'armes de foc. A més, els interessats han de omplir formularis específics i proporcionar documentació que varia segons l'estat. Depenent de l'estat, pot haver-hi un període d'espera abans que es concedi el permís.

Les armes de foc es poden adquirir als Estats Units de diverses formes. Hi ha nombroses botigues especialitzades en la venda d'armes de foc i municions. També es poden comprar en fires d'armes, esdeveniments on múltiples venedors ofereixen armes i accessoris. En alguns estats, les regulacions són menys estrictes en aquests esdeveniments. Tot i que la venda d'armes a través d'internet està regulada, és possible comprar armes en línia, sempre que l'entrega es faci a través d'un distribuïdor amb llicència que realitzi la verificació d'antecedents requerida.

El dret a portar armes als Estats Units té les seves arrels en la fundació del país. La Segona Esmena va ser adoptada el 1791 com a part de la Carta de Drets, en un context en què les milícies ciutadanes eren essencials per a la defensa del nou país. Al llarg dels anys, ha hagut múltiples intents de regular l'accés a les armes de foc. Entre les legislacions més significatives es troben la Llei Nacional d'Armes de Foc de 1934 i la Llei de Control d'Armes de 1968, que van introduir restriccions sobre certs tipus d'armes i van establir controls més estrictes.

Malgrat els nombrosos tirotejos massius i la pressió pública, reformar les lleis d'armes als Estats Units ha estat extremadament difícil. Els intents d'implementar controls més estrictes s'han enfrontat a forts obstacles, incloent el lobby d'armes. L'Associació Nacional del Rifle (NRA) és un dels grups de pressió més poderosos del país. Amb milions de membres i recursos financers significatius, la NRA exerceix una gran influència al Congrés i a les legislatures estatals. En moltes parts dels Estats Units, les armes de foc formen part integral de la cultura i la identitat local. Aquesta adherència cultural dificulta els esforços per implementar restriccions. A més, el tema de les armes de foc és altament polaritzador. Molts polítics temen que donar suport a mesures de control d'armes els pugui costar el suport de votants clau.

L'Associació Nacional del Rifle (NRA), fundada el 1871, promou la propietat d'armes de foc i els drets dels propietaris d'armes. Organitza programes de formació i defensa legal, i és coneguda per la seva influència política. Per altra banda, organitzacions com Everytown for Gun Safety i Brady Campaign defensen lleis més estrictes i mesures de control per reduir la violència armada. Moltes de les persones afectades per la violència armada s'han convertit en activistes, buscant canvis legislatius per prevenir futures tragèdies.

Al llarg de la història dels Estats Units, ha hagut nombrosos atemptats i tirotejos massius perpetrats per individus armats. Un dels més notoris va ser l'assassinat del president John F. Kennedy el 1963, dut a terme amb un rifle. Les massacres a les escoles han estat particularment impactants, com la massacre de Columbine el 1999, on dos estudiants van matar 13 persones abans de suïcidar-se, i el tiroteig a l'escola primària Sandy Hook el 2012, on 20 nens i 6 adults van ser assassinats. Més recentment, el tiroteig a l'escola secundària de Parkland, Florida, el 2018, va deixar 17 morts i va provocar un renovat debat sobre el control d'armes.