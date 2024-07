El responsable de l'atemptat contra Trump va disparar a l'expresident amb un arma adquirida legalment pel seu pare

Trump, en arxiu | Europa Press

El responsable de l'atemptat fallit d'aquest dissabte contra l'expresident dels Estats Units, Donald Trump, Thomas Matthew Crooks, va disparar al candidat republicà a la Casa Blanca amb un arma adquirida legalment pel seu pare, segons han confirmat múltiples fonts de seguretat a ABC News.

El nom del pare de Crooks consta com a comprador de l'arma de foc --un fusell d'assalt semiautomàtic, segons fonts de seguretat de la cadena NBC--, segons els resultats d'un rastreig efectuat per l'agència federal per al control d'armes de foc als EUA, l'ATF.

Les agències de seguretat encara no han confirmat més detalls sobre Crooks, però l'institut on estudiava a Bethel Park ha confirmat que el jove de 20 anys era un dels seus alumnes i es va graduar el 2022.