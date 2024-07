Trump ja és el candidat del Partit Republicà a la Casa Blanca: qui seria el seu vicepresident?

Trump, arribant a la Convenció Republicana. Foto: X (@GOP) / Canva Pro

Donald Trump ha estat elegit formalment com a candidat del Partit Republicà a les eleccions presidencials del pròxim 5 de novembre després de rebre el suport de la gran majoria dels 2.500 delegats reunits a Milwaukee (Wisconsin) per a la Convenció Nacional Republicana.

"Conforme a la Norma 40D dels Estatuts del Partit Republicà, declaro formalment el president Donald J. Trump i JD Vance candidats republicans a president i vicepresident dels Estats Units", ha afirmat Michael Whatley.

Les diferents delegacions estatals han anat una per una proclamant el seu suport durant la convenció fins que la intervenció de la de Florida ha garantit a Trump els vots necessaris per al seu nomenament com a candidat.

El portaveu de la delegació de Florida ha estat Eric Trump, fill del virtual candidat del Partit Republicà. Eric Trump ha estat acompanyat per Tiffany Trump i Donald Trump Jr.

Els delegats republicans compleixen així les previsions, ja que les estimacions apuntaven que 2.268 vots serien per a Donald Trump, cosa que convertia la convenció en un simple tràmit.

L'esdeveniment ha estat marcat a més per l'anunci de Trump que elegia el senador per Ohio, JD Vance, com a candidat a vicepresident. Trump ha revelat la seva elecció en un missatge publicat a la seva xarxa social, Truth Social.

Poc després de l'anunci de Trump, a la seva xarxa social, Vance ha aparegut davant la convenció republicana ia petició de la delegació d'Ohio s'ha aprovat una moció per elegir-lo per aclamació candidat al càrrec de vicepresident.