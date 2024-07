Lluita contra el tràfic de cocaïna: els països on s'intercepten més tones de droga

Foto: Policia Nacional

Colòmbia continua sent el país d'Amèrica Llatina on es van fer més confiscacions de cocaïna el 2023. Així s'ha publicat recentment després de l'actualització de les dades del portal Insight Crime, que asseguren que estan en màxims històrics.

La diferència, a més, és enorme respecte del segon estat on més cops es produeixen contra la producció d'aquesta droga, feta a partir de fulla de coca.

De fet, Insight Crime fa una distinció entre els estats que la produeixen i els països on ha estat intervinguda... en el procés d'enviament a algun altre punt.

A Colòmbia, doncs, durant els 12 mesos de l'any passat es van decomissar gairebé 740 tones. El país, situat al nord de Sud-amèrica, és amb diferència el productor més gran d'aquesta droga. Veneçuela, amb una mica menys de 44 tones, és el segon en aquesta classificació, mentre que tanca el podi Bolívia, amb gairebé 33.

Tot i això, també es duen a terme operatius en ports d'estats en què la droga fa escala, sigui de camí a Amèrica del Nord, cap a Europa o alguna altra part del món. Al lloc més alt d'aquests anomenats països de trànsit hi ha l'Equador, on el 2023 es van poder intervenir més de 195 tones. Altres països del continent on es van dur a terme importants operatius anticocaïna van ser Panamà (amb més de 95 tones incautades) i Brasil (amb més de 72).