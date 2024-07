L'alcaldessa de París es banya al Sena per demostrar la bona qualitat de l'aigua

L'alcaldessa de París, Anne Hidalgo. (Foto: EuropaPress)

L'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, tal com va prometre, s'ha banyat finalment aquest dimecres al Sena enmig de la controvèrsia sobre si l'aigua del riu és adequada o no per a esdeveniments esportius, pocs dies després que comencin els Jocs Olímpics.

"Estava freda, però no gaire", ha destacat. Hidalgo s'ha fet una capbussada a nou dies que arrenqui la cita esportiva més gran del món amb el president del comitè organitzador dels Jocs Olímpics de París, Tony Estanguet; el prefecte d'Illa de França, Marc Guillaume; i el regidor d'Esports de París, Pierre Rabadan, segons ha informat BFMTV.

"Sense els Jocs, no ho hauríem fet", ha dit Hidalgo després de nedar 100 metres, destacant la feina de quatre anys per netejar el riu i que estigués llest per a la competició de natació d'estil lliure i de triatló de la cita Olímpica, que tindrà lloc entre el 26 de juliol i el 11 d'agost.

Abans que Hidalgo, la ministra francesa d'Esports, Amélie OudeaCastera, també es va banyar al Sena, després que les autoritats anunciessin que l'aigua ja complia amb els estàndards necessaris.

Molt subjecta als riscos mediambientals ia les condicions meteorològiques, la qualitat de l'aigua del riu parisenc continua sent impredictible. Si els dies de les proves al Sena no són prou bons, les competicions podrien posposar-se, o fins i tot cancel·lar-se parcialment.