Revés per a Joe Biden: cancel·la la seva agenda després de donar positiu en coronavirus

Biden s'ha confinat al seu domicili. Foto: X (@POTUS) / Canva Pro

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha donat positiu de Covid-19, per la qual cosa ha cancel·lat la seva assistència a un acte de campanya que tindria lloc a Las Vegas, en què estava previst que seguís tractant d'assegurar-se el suport dels votants de la comunitat hispanoamericana en un moment determinant per a les eleccions presidencials.

La portaveu de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha informat que el mandatari, de 81 anys, ha iniciat el retorn a la seva residència de Delaware, on continuarà "exercint totes les seves funcions del tot" mentre que estarà aïllat. Alhora, ha recordat que està vacunat (amb les dosis de reforç) i ha explicat que està experimentant símptomes lleus.

El comunicat afegeix una nota del metge de Biden, que assenyala que durant la tarda va presentar símptomes com a secreció nasal i tos. "Com que no se sentia millor, es va fer una prova (...) i els resultats van ser positius", ha confirmat, abans d'indicar que li faran una nova prova de confirmació.

"He donat positiu de COVID-19 aquesta tarda, però em sento bé i agraeixo a tots els seus bons desitjos. M'aïllaré mentre em recupero, i durant aquest temps continuaré exercint la meva tasca pel bé del poble nord-americà", ha manifestat Biden. perfil presidencial de X.