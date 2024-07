Incendi en un centre comercial a la Xina: almenys 16 morts

Foto: X (@steve_hanke)

Almenys 16 persones han mort en un incendi que va tenir lloc dimecres passat a la tarda 17 de juliol en un centre comercial de 14 plantes ubicat a la ciutat de Zigong, a la província de Sichuan, que es troba al sud-oest de la Xina.

Les investigacions preliminars apunten que l'incendi es va iniciar per unes obres de construcció a l'edifici i les circumstàncies específiques estan sent analitzades, segons ha informat la cadena de televisió estatal xinesa CCTV .

Les autoritats han indicat que no queden persones atrapades a l'edifici, després d'haver completat l'operació de rescat cap a les 3.00 (hora local). Els ferits, dels quals no hi ha balanç, han estat traslladats a l'hospital per rebre tractament. Els serveis d'emergències van rebre l'avís cap a les 18.00 hores.