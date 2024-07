Habitatge i migració, els dos punts principals del discurs d'Ursula von der Leyen

Von der Leyen, durant el seu parlament. Foto: DPA / Canva Pro

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, s'ha compromès aquest dijous 18 de juliol, al Ple del Parlament Europeu, a crear noves carteres per a comissaris d'Habitatge i Mediterrani, a més del nou càrrec de responsable de Defensa que ja hi havia anunciat durant la campanya, si els eurodiputats recolzen la renovació al capdavant de l'Executiu comunitari.

"Europa enfronta una crisi de l'habitatge, que afecta persones de totes les edats i famílies de totes les mides; els preus i els lloguers es disparen i la gent lluita per trobar habitatges assequibles. Per això, per primera vegada, nomenaré un comissari responsable directe de l'Habitatge", va afirmar durant la seva intervenció a l'Eurocambra.

Aquest càrrec estarà acompanyat del desenvolupament d'un Pla Europeu d'Habitatge Assequible que analitzarà tots els factors de la crisi i ajudarà a desbloquejar la inversió privada i pública necessària.

Encara que l'habitatge "no es considera un assumpte europeu", ja que és competència dels governs dels Estats membres, i conscient que n'hi haurà que considerin que Brussel·les "no s'hauria d'implicar", Von der Leyen va defensar que aquesta Comissió "doni suport a la gent allà on més importa", perquè "si importa els europeus, importa Europa".

"La regió del Mediterrani hauria d'atreure tota la nostra atenció", va advertir Von der Leyen davant els eurodiputats, després de destacar la necessitat de trobar un "enfocament comú" en matèria de deportacions de migrants irregulars perquè siguin "més eficaces i dignes" i de potenciar els acords amb països tercers.

Per això, va anunciar que al programa s'inclou la creació d'un comissari per a la regió del Mediterrani, que treballarà en coordinació amb l'Alta Representant de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas. L'objectiu, segons el document amb les orientacions per a la propera legislatura de Von der Leyen, és abordar plans des de la inversió, l'associació i l'estabilitat econòmica i la creació d'ocupació a la regió, fins a l'energia, la seguretat i la migració” des del respecte dels valors i principis de la UE”.

Una altra de les propostes de la política conservadora si és reelegida és "triplicar" la dotació del cos europeu de fronteres i guardacostes (Frontex) per assegurar fins a 30.000 agents preparats per ser desplegats en situacions de crisi o per afrontar possibles "atacs híbrids o provocacions" .

"Hem de recordar sempre que la frontera d'un Estat membre és una frontera europea", ha insistit, defensant la necessitat de potenciar el control i la seguretat davant d'intents de desestabilització com les pràctiques de "Rússia per atraure migrants del Iemen cap al nord i llançar-los deliberadament contra la frontera finlandesa".