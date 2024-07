Un fort terratrèmol sacseja el nord de Xile

Una vista des de San Pedro de Atacama. Foto: Viquipèdia

El Centre Sismològic Nacional de la Universitat de Xile ha informat que un terratrèmol de magnitud de 7,3 en l'escala de Richter va sacsejar, la nit del passat dijous 19 (ja matinada divendres 20 a Espanya), el municipi xilè de San Pedro de Atacama, al nord del país, sense que fins ara s'hagin registrat víctimes o danys.

La sacsejada ha tingut lloc a les 21.50 a gairebé 20 quilòmetres al sud de l'esmentat municipi i a una profunditat de 165,5 quilòmetres, i s'ha pogut sentir a les regions d'Arica, Parinacota i Coquimbo.

Per part seva, el Servei Nacional de Prevenció i Resposta davant Desastres (SENAPRED) ha qualificat el terratrèmol de mitjana intensitat, i ha informat que no reuneix les condicions necessàries per generar un tsunami a les costes del país.

Forta activitat sísmica

Xile, amb Perú, és un país habituat a sentir la força d'aquests terratrèmols de manera periòdica. De fet, la seva alta activitat sísmica es deu a la seva ubicació al Cinturó de Foc del Pacífic, una zona d'alta freqüència de terratrèmols i erupcions volcàniques.

Foto: Viquipèdia

A més, Xile es troba al límit entre la placa de Nazca i la placa Sud-americana. La subducció de la placa de Nazca sota la placa Sud-americana genera una gran quantitat d'energia sísmica.

Els terratrèmols més greus que ha patit el país

Per sort, aquest terratrèmol no ha deixat cap víctima... però no sempre ha estat així en els moviments sísmics.

El 22 de maig de 1960 es va registrar el terratrèmol més important de les que es tenen dades, de 9,5 a l'escala de Richter. Va provocar un gran tsunami que va afectar la costa del Pacífic i va causar danys significatius a Valdivia i altres ciutats. Va durar gairebé 15 minuts i va costar la vida de prop de 2.000 persones, danys materials a part.

Foto: Viquipèdia

Més recents són els de Maule (2010) i Illapel (2015); van ser de 8,8 i 8,3, respectivament, amb el primer provocant també un gran tsunami, cosa que no va passar amb el segon.

Els terratrèmols a Xile han tingut un impacte significatiu en l'economia i la infraestructura, però el país ha demostrat una notable capacitat de recuperació gràcies a la planificació i la resposta efectiva davant de desastres naturals.