Renunciarà a la reelecció el President Biden?

Joe Biden. Foto: Europa Press

El Partit Demòcrata creu que hi haurà un daltabaix electoral si el president dels Estats Units, Joe Biden, persisteix a mantenir-se com a candidat a la reelecció i ja s'apunta obertament que la retirada de Biden com a candidat serà imminent.

El president Biden pensatiu/ Foto d'Arxiu d'Europapress

Entre les files demòcrates s'ha intensificat la pressió creixent sobre Biden perquè renunciï, fins al punt que en els cercles de màxima confiança d'alguns líders demòcrates destacats es dóna per fet que la retirada de Biden de la carrera electoral és inevitable i que la aviat anunciarà i fins i tot podria produir-se aquest mateix cap de setmana.

Els desetins públics del president dels Estats Units no cessen. L'últim, en una entrevista televisada en què se li ha oblidat el nom del seu secretari d'Estat de Defensa i s'hi ha referit com "el negre".

Veus de pes al si del Partit Demòcrata s'han pronunciat les últimes hores, de manera més o menys explícita, a favor d'una renúncia de Biden. En aquest sentit ha apuntat el mateix expresident nord-americà Barack Obama . I una altra sòlida figura entre els demòcrates, Nancy Pelosi, maniobra obertament perquè l?actual llogater del Despatx Oval es retiri de la carrera electoral.

Barack Obama ha demanat la renúncia a Joen Biden/ Foto: Arxiu Europapress

El problema és que el malestar s'escampa cada vegada més entre congressistes que han de lluitar per la seva reelecció a les eleccions o nous candidats que s'estrenen: són cada vegada més els que senten que les seves expectatives seran impossibles amb un cap de cartell tan devaluat com Biden.