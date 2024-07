Països que van aconseguir la independència: Fites i personatges clau

Foto: Freepik

La lluita per la independència de les nacions ha modelat el panorama polític i social mundial i ha deixat un llegat imperible que continua inspirant moviments d'alliberament fins a l'actualitat. Entre els capítols més destacats d'aquest viatge cap a l'autonomia hi ha els països que es van independitzar d'Espanya, un procés que no només va redefinir les fronteres geogràfiques, sinó també les identitats culturals i nacionals dels territoris involucrats.

Aquests moviments d'independència no només van marcar la fi de la colonització espanyola a gran part del món, sinó que també van obrir portes a noves formes de govern, economia i societat, establint un abans i un després en la història contemporània.

Aquest article s'endinsarà en el context històric d'aquestes independències, explorant els referèndums com a eina crucial en l'autodeterminació dels pobles, la descolonització i la creació de nous estats africans, així com els processos independents a Amèrica Llatina i Àsia . Es destacaran els líders i els personatges clau que van impulsar aquests moviments independentistes, examinant els efectes socials i polítics derivats de la independència.

A més, s'analitzarà com els reconeixements internacionals han impactat en la legitimació i el desenvolupament posterior d'aquestes nacions recentment independitzades. A través d'aquest examen, es pretén oferir una comprensió profunda de com els actes de valor i determinació no només van canviar el destí dels països involucrats, sinó que també van deixar una petjada indeleble a la història mundial.

Context històric de les independències

La Segona Guerra Mundial i la Guerra Freda van ser períodes crucials que no només van configurar la geopolítica mundial, sinó que també van influir directament en els moviments d'independència a diverses regions del món. Aquests conflictes van mostrar com les lluites pel poder entre les grans nacions poden alterar les estructures polítiques i socials a nivell global, portant les nacions a cercar la seva pròpia identitat i sobirania.

Segona Guerra Mundial

La Segona Guerra Mundial, que es va estendre des del 1939 fins al 1945, va ser un conflicte devastador que va resultar en la mort de milions i el redisseny de les fronteres internacionals. Aquest conflicte va ser desencadenat per les ambicions expansionistes de les potències de l'Eix liderades per Alemanya. La guerra no només va canviar el mapa polític d'Europa, sinó que també va deixar moltes nacions en ruïnes i va preparar l'escenari perquè sorgissin moviments independentistes a les colònies europees, especialment a Àsia i Àfrica. Les potències colonials, afeblides per la guerra, van trobar creixents dificultats per mantenir el control sobre els seus territoris ultramarins, cosa que va accelerar els processos de descolonització.

Segona Guerra Mundial. Foto: EuropaPress

Guerra Freda

Després de la Segona Guerra Mundial, la Guerra Freda va emergir com un nou tipus de conflicte global que va durar des de 1947 fins a 1991, caracteritzat per la rivalitat entre els Estats Units i la Unió Soviètica. Encara que no es van enfrontar directament en un conflicte militar, la competència entre aquestes superpotències es va manifestar en diverses formes, incloent-hi la carrera armamentista, la lluita ideològica i el suport a moviments independentistes al tercer món. Durant aquest temps, ambdós blocs, el capitalista liderat pels Estats Units i el comunista encapçalat per la Unió Soviètica , van buscar expandir la seva influència recolzant grups rebels i governs en països que lluitaven per la seva independència. Això no només va alterar les dinàmiques de poder locals, sinó que també va proporcionar a molts moviments el suport necessari per assolir els objectius d'autodeterminació.

La interacció entre la Guerra Freda i els moviments d'independència és particularment notable en casos com el de Vietnam i Corea, on els conflictes locals esdevingueren camps de batalla per a les ideologies en pugna de les superpotències. A més, la política de descolonització va ser impulsada tant per la pressió interna dels moviments independentistes com per la dinàmica de la Guerra Freda, on tots dos bàndols buscaven guanyar la lleialtat dels nous estats.

En resum, la Segona Guerra Mundial i la Guerra Freda no només van reconfigurar l'ordre mundial, sinó que també van crear les condicions perquè nombrosos països busquessin i, finalment, aconseguissin la seva independència. Aquests períodes de transformació i conflicte global intensos van demostrar la interconnexió entre els esdeveniments mundials i les lluites locals per l'autodeterminació, subratllant com els canvis geopolítics poden influir directament en els moviments independentistes a nivell mundial.

Referèndums com a eina d'independència

Els referèndums han servit com a eina fonamental per a l'autodeterminació de les nacions, permetent a les poblacions decidir sobre la seva independència i sobirania. Aquesta secció explora diversos casos notables de referèndums que han marcat el camí cap a la independència de diverses regions.

Casos notables

Un dels exemples més emblemàtics és el referèndum del Quebec el 1995, on la independència va ser rebutjada per un marge molt estret de 50.000 vots. Tot i no aconseguir la independència, aquest esdeveniment va conduir a l'aprovació d'una llei el 2006 que reconeixia el Quebec com una nació dins del Canadà. Un altre cas és el de Montenegro, que el 2006, després d'un referèndum pactat amb el govern serbi i la Unió Europea, va aconseguir la seva independència de Sèrbia de manera pacífica, marcant un precedent important a la història de les independències modernes.

Milojko Spajic, primer ministre de Montenegro. Foto: EuropaPress

El Sudan del Sud ofereix un cas dramàtic, on després d'una llarga guerra civil, es va fer un referèndum el 2011, tutelat per les Nacions Unides, que va resultar en una aclaparadora majoria a favor de la independència respecte al nord àrab. Aquest procés es va caracteritzar per la utilització de símbols simples a les paperetes per superar les barreres de l'idioma, demostrant la importància d'adaptar els processos electorals a les condicions locals.

A Europa, Escòcia va celebrar el 2014 un referèndum pactat amb el govern britànic, on la independència va ser rebutjada. Tot i això, el referèndum escocès ha influït en debats polítics subsegüents dins del Regne Unit, incloent el Brexit.

Resultats i acceptació

Els resultats d‟aquests referèndums han variat significativament, reflectint no només les aspiracions d‟independència, sinó també la complexitat de les relacions polítiques i culturals dins de cada territori. Per exemple, al referèndum d'independència de Montenegro el 2006, l'acceptació del resultat per part de Sèrbia i la comunitat internacional va ser crucial per a una transició pacífica cap a la independència.

En el cas del Sudan del Sud, malgrat l'alta participació i el suport aclaparador a la independència, el país ha enfrontat desafiaments significatius, incloent-hi conflictes interns, demostrant que la independència per si sola no garanteix estabilitat o desenvolupament.

Els referèndums d'independència, per tant, no són només un mecanisme d'autodeterminació, sinó també un reflex de la maduresa política i la capacitat d'un territori per gestionar i superar les seves divisions internes. Aquests processos requereixen un marc legal clar, una participació ciutadana informada i activa, i el reconeixement i el suport de la comunitat internacional per assegurar que els resultats siguin justos i acceptats àmpliament.

Descolonització i nous estats africans

La descolonització d'Àfrica durant el segle XX fou un procés complex i multifacètic que resultà en la creació de nous estats i la redefinició de les relacions internacionals. Dos casos emblemàtics d'aquest procés van ser Angola i Moçambic, juntament amb el cas especial de Sud-àfrica, cadascun amb les seves particularitats i desafiaments.

Angola i Moçambic

La descolonització d'Angola i Moçambic es va iniciar després de la Revolució dels Clavells a Portugal el 1974, que va marcar el final de la dictadura portuguesa i va obrir el camí per a la independència d'aquestes colònies. A Angola, la transició cap a la independència va ser ràpidament seguida per una guerra civil perllongada, iniciada fins i tot abans de la independència oficial l'11 de novembre de 1975. Aquest conflicte intern va ser exacerbat per la Guerra Freda, amb diferents grups recolzats pels blocs soviètic i nord-americà, i també per la intervenció de països veïns com Zaire i Cuba.

Moçambic, per la seva banda, va aconseguir la seva independència el 25 de juny del 1975. No obstant això, igual que a Angola, la independència no va portar pau sinó l'inici d'una guerra civil que va durar fins al 1992, influïda tant per dinàmiques internes com per la política internacional de lèpoca.

Tots dos països van experimentar transformacions cap a estats socialistes, cosa que també va influir en la dinàmica política interna i en les seves relacions internacionals durant les dècades següents.

El cas especial de Sud-àfrica

Sud-àfrica presenta un cas especial dins el context de la descolonització africana. A diferència dels processos viscuts a Angola i Moçambic, Sud-àfrica va transitar d'un règim d'apartheid, on la segregació racial era la norma, cap a un sistema democràtic que va culminar amb les eleccions generals del 1994, en què Nelson Mandela va ser elegit president.

Nelson Mandela. Foto: EuropaPress

Aquest país no només és conegut per la seva diversitat cultural i lingüística, sent anomenat la "nació de l'arc de Sant Martí", sinó també per les seves polítiques progressistes post-apartheid, com la legalització del matrimoni entre persones del mateix sexe el 2006. A més, Sud-àfrica ha jugat un paper crucial a la regió i al continent, sent membre fundador de la Unió Africana i posseïdor de l'economia més gran d'Àfrica.

La descolonització a Sud-àfrica també va ser influïda per la política internacional, particularment durant la Guerra Freda, on les aliances amb potències com els Estats Units van jugar un paper en la transició del país.

En resum, la descolonització i la creació de nous estats a Àfrica no només van redefinir les fronteres i les identitats nacionals, sinó que també van tenir profundes implicacions socials, polítiques i econòmiques. Aquests processos van ser influenciats tant per factors interns com per la dinàmica internacional, destacant la complexitat de la descolonització al continent africà.

Els processos independents a Amèrica Llatina i Àsia

Impacte a Amèrica Llatina

Entre el 1808 i el 1824, Amèrica Llatina va ser escenari d'una sèrie d'esdeveniments que van culminar en la independència de diverses colònies espanyoles. Aquest període es va caracteritzar per una complexa interacció de factors polítics, bèl·lics i ideològics, intensificats pel buit de poder a Espanya després de la invasió de Napoleó Bonaparte. La captura de Ferran VII i la supressió de la monarquia van desencadenar la formació de Juntes de Govern a importants ciutats americanes, que inicialment reconeixien l'autoritat del monarca.

La independència de Mèxic, que es va consolidar el 1821, i la del Perú, consumada el 1824, són exemples de com les elits locals, temoroses de perdre control polític i econòmic, inicialment van resistir els moviments independentistes. Tot i això, el desig d'autonomia va ser més fort en regions menys vinculades econòmicament amb la metròpoli, on líders com Simón Bolívar van impulsar decididament la independència.

La independència va portar beneficis econòmics, com l'eliminació de tributs colonials que limitaven el desenvolupament econòmic, permetent a les noves nacions participar més lliurement en el comerç global. Tot i això, la fragmentació política i els costos d'establir nous governs van presentar desafiaments significatius, reflectits en la inestabilitat política i econòmica que moltes vegades va seguir a la independència.

Exemple asiàtic: Timor Leste

Timor Leste, l'únic país asiàtic completament al sud de l'equador, és un cas emblemàtic dels desafiaments i les conseqüències de la independència. Després de proclamar la seva independència de Portugal el 1975, Timor Leste va ser ràpidament envaït per Indonèsia, que va justificar la seva acció com a resposta a una sol·licitud d'ajuda de la Unió Democràtica de Timor davant del desordre existent. Tot i això, l'orientació esquerrana del partit Fretilin i el seu suport per part de la Xina van provocar que països com els Estats Units i Austràlia no impedissin l'annexió.

L'ocupació d'Indonèsia es va caracteritzar per la violència extrema, amb estimacions de fins a 200.000 morts en un país d'aproximadament 600.000 habitants. No va ser fins al 1999, sota intensa pressió internacional, que es va realitzar un referèndum supervisat per les Nacions Unides, on una aclaparadora majoria va votar per la independència. Tot i això, aquest esdeveniment va desencadenar disturbis violents que van resultar en la mort de 2000 persones i la destrucció significativa d'infraestructura.

La situació només es va començar a estabilitzar amb la intervenció de forces de pacificació liderades per Austràlia, seguida per l'administració de les Nacions Unides (UNTAET), culminant en el reconeixement internacional de la independència de Timor Leste el 2002. Aquest cas subratlla no només els desafiaments assolir la independència, sinó també les complexes dinàmiques internacionals que poden influir en aquests processos.

Líders que van impulsar els moviments independentistes

Nelson Mandela

Nelson Mandela, nascut el 18 de juliol de 1918 a Mvezo, Sud-àfrica, va ser un líder fonamental en la lluita contra l'apartheid i en la consecució de la independència política de Sud-àfrica. Des de jove, Mandela es va involucrar en la política antisegregacionista, unint-se al Congrés Nacional Africà (ANC) i ascendint ràpidament a les seves files. La discriminació i el racisme institucionalitzat que va enfrontar a la seva joventut van modelar el seu compromís amb la justícia i la igualtat.

Mandela va ser un estrateg polític que, inicialment advocant per la resistència pacífica, no va dubtar a adoptar la lluita armada davant la intransigència del règim racista. El seu arrest el 1962 i posterior condemna a cadena perpètua el van convertir en un símbol global de la resistència a l'apartheid. Durant els seus 27 anys a la presó, Mandela es va mantenir com un líder moral que insistia en la reconciliació entre les races.

El seu alliberament el 1990 va ser un esdeveniment clau que va precipitar la fi de l'apartheid. Mandela va liderar les negociacions per transitar cap a un govern democràtic, i el 1994, va ser elegit el primer president negre de Sud-àfrica. La presidència va estar marcada per esforços cap a la reconciliació nacional i la construcció d'una Sud-àfrica inclusiva. Mandela no sols és recordat com un alliberador del seu país, sinó com una icona mundial de la dignitat i la lluita contra l'opressió.

Mahatma Gandhi

Mahatma Gandhi, nascut el 2 d'octubre del 1869 a Porbandar, Índia, és un dels líders més emblemàtics del segle XX pel seu compromís amb la independència de l'Índia mitjançant la resistència no violenta. La seva experiència a Sud-àfrica, on va lluitar contra la discriminació laboral i racial, va ser decisiva en el desenvolupament ideològic i en el seu activisme polític.

Quan va tornar a l'Índia, Gandhi es va convertir en la figura central del moviment d'independència. El seu enfocament de desobediència civil, vagues i boicots va desafiar directament el domini britànic. La Marxa de la Sal del 1930, on va liderar milers d'indis a desafiar les lleis de sal britàniques, va simbolitzar la seva estratègia de confrontació pacífica i va atreure atenció internacional.

Gandhi va emfatitzar la importància de l'autosuficiència econòmica per a l'Índia, promovent la producció de teixits locals i la resistència als béns importats. El seu lideratge va culminar en les negociacions del 1947 que eventualment van portar a la independència de l'Índia. Tot i el seu assassinat el 1948, Gandhi va deixar un llegat perdurable de lluita pacífica que ha inspirat moviments civils a tot el món.

Escultura de Mahatma Gandhi. Foto: EuropaPress



Efectes socials i polítics de la independència

Transformacions polítiques

La independència de les nacions ha generat una àmplia gamma de transformacions polítiques, i s'ha destacat la diversitat en les formes de govern i la implementació de noves institucions polítiques. Aquest fenomen és evident als estats del Tercer Món, on l'herència de fronteres artificials imposades per les metròpolis colonials ha estat escenari de conflictes racials, ètnics i religiosos, sovint violents. La integració nacional en aquests països s'ha fet penosament, i el fracàs en aquest aspecte ha obstaculitzat el desenvolupament d'institucions liberals. A més, l'oposició entre monarquies hereditàries i repúbliques continua sent rellevant i reflecteix patrons similars als d'Europa al segle XIX. Alguns països han mantingut els seus sobirans tradicionals amb poders variats, mentre que altres, com el Brasil i Mèxic, han adoptat solucions federals per gestionar la diversitat interna.

En el context dels països musulmans, l'Islam sovint actua com la religió de l'estat i inspira la legislació, amb països com Mauritània, Pakistan i Iran proclamant-se repúbliques islàmiques. D'altra banda, l'Índia es destaca com a estat laic, demostrant la varietat de respostes polítiques a la diversitat cultural i religiosa. Els règims liberals, que promouen eleccions lliures i multipartidisme, coexisteixen amb règims autoritaris, que limiten severament les llibertats d'opinió i impedeixen una competència justa entre corrents polítics, cosa que sovint respon a situacions de crisi.

Impacte social

Socialment, la independència ha reconfigurat la distribució de la propietat i la riquesa, exacerbant les disparitats entre diversos grups socials. Al segle XIX, l'estructura social a països com Mèxic destacava per una elit dominant que controlava els principals mitjans de producció, mentre que les majories indígenes i mestisses enfrontaven severs desafiaments de desocupació i subocupació. Aquest escenari ha perpetuat una divisió social significativa, on les elits i els sectors mitjans sovint s'han sentit amenaçats per les possibles intervencions polítiques i socials de les classes populars.

Els moviments d'independència han estat impulsats sovint per líders amb sensibilitat social que han mobilitzat aquestes classes populars per assolir objectius polítics específics, com ara l'accés al poder governamental. Tot i això, la participació d'aquestes classes en les dinàmiques polítiques ha estat generalment limitada, i la seva influència en els assumptes nacionals ha estat sovint intervinguda per la manipulació política i les resistències als projectes d'Estat-nació. Tot i que aquestes classes no van participar activament en les lluites polítiques de les elits, han estat objecte de preocupació i maneig polític, destacant el seu paper crucial, encara que indirecte, en la configuració de les noves realitats polítiques i socials postindependència.

En resum, la independència ha portat tant oportunitats com desafiaments significatius, redefinint les estructures polítiques i socials dels països afectats. La diversitat de formes institucionals i la complexitat de les relacions polítiques i culturals subratllen la importància de considerar les tradicions i el passat històric en l‟anàlisi dels efectes de la independència.

Reconeixements internacionals i el seu impacte

La cooperació internacional ha estat una eina fonamental per abordar desigualtats globals, especialment després d'esdeveniments significatius com la Segona Guerra Mundial. Durant aquest període, el Pla Marshall, iniciat el 1947, va transferir més de 13.000 milions de dòlars als països europeus més afectats, marcant l'inici d'una era de cooperació que eventualment s'expandiria als països recentment independitzats.

ONU

L'Organització de les Nacions Unides (ONU) ha tingut un paper crucial en aquest context. Des del 1961, l'ONU va establir com a objectiu incrementar l'ajuda internacional a l'1% dels ingressos dels països econòmicament avançats per al 1970. Aquest enfocament no només va emfatitzar la importància de l'ajuda econòmica, sinó que també va promoure la inclusió de la cooperació internacional a les agendes econòmiques de nombrosos Estats. Els objectius de desenvolupament sostenible (ODS), llançats el 2015, són un testimoni de l'evolució d'aquestes polítiques, centrades a eradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat global.

ONU. Foto: EuropaPress

Altres organismes

Més enllà de l'ONU, altres organitzacions internacionals governamentals (OIG) han demostrat la seva autonomia i la seva capacitat per influir en la cooperació global. Aquestes organitzacions, definides per l'estructura orgànica permanent i la capacitat per executar decisions, han estat actors clau en el canvi sociològic cap a un marc més universal d'interacció humana. Tot i les crítiques sobre la seva efectivitat en certs contextos, com la guerra a l'antiga Iugoslàvia, les OIG han facilitat la integració i la cooperació entre països, contribuint significativament a l'estabilitat política i social dels estats membres.

La cooperació internacional, impulsada tant per necessitats econòmiques com per objectius estratègics, ha estat essencial per donar suport als països en els seus processos de desenvolupament postindependència. A través de l'ajuda financera i el suport a la construcció d'infraestructures i sistemes de governança, aquestes organitzacions han ajudat a modelar un món més interconnectat i cooperatiu.