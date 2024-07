Dos senadors més retiren el suport a Biden en les últimes hores

Joe Biden, en arxiu | Europa Press

Dos senadors més del Partit Demòcrata han demanat en les últimes hores al president dels Estats Units, Joe Biden, que es retiri de la cursa presidencial i deixi pas a una altra candidatura amb més capacitat per derrotar Donald Trump a les eleccions de novembre.

Els senadors Sherrod Brown (Ohio) i Martin Heinrich (Nou Mèxic) s'uneixen als seus companys a la cambra alta Jon Tester (Montana) i Peter Welch (Vermont) en la petició al president, secundada durant les últimes setmanes per aproximadament més d'una vintena de congressistes del partit a la Cambra de Representants.

Brown, també president de la Comissió Bancària, d'Habitatge i de Treball del Senat nord-americà, justifica la seva decisió en la necessitat que "les eleccions de novembre estiguin centrades en els assumptes que realment importen" als habitants del seu estat, mentre que Heinrich sol·licita a Biden que presti atenció al panorama nacional perquè "en aquest moment es necessita un enfocament més ampli que el d'un sol individu".

"Si passa el testimoni", afegeix el senador per Nou Mèxic, "Biden cimentaria el seu llegat com un dels més grans líders de la història d'aquest país i ens permetria unir-nos al voltant d'un candidat òptim per derrotar Trump i salvaguardar el futur de la nostra democràcia".

També en les últimes hores el representant per Nou Mèxic Gabe Vasquez s'ha sumat a les peticions, amb el matís destacat que pertany a l'anomenat Caucus Hispà del Congrés, el sector de la bancada demòcrata format per congressistes d'origen llatinoamericà.