Hezbolà llança desenes de coets contra Israel després d'un atac israelià al sud del Líban

Membres de Hezbollah, en arxiu | Europa Press

Les milícies de Hezbolà han anunciat el llançament de desenes de coets contra el nord d'Israel en resposta a un atac aeri israelià que, segons el moviment libanès, ha causat ferides a diversos civils al sud del Líban.

L'exèrcit israelià ha identificat, per la seva banda, almenys 45 coets llançats en dues onades, la primera amb 30 projectils, la majoria dels quals han estat interceptats al voltant de les 15.45 hores (una hora menys a Espanya peninsular i Balears).

Una segona bateria de 15 projectils també ha estat interceptada cap a les 16.00 hores (les 15.00 a Espanya peninsular i Balears), segons un comunicat de l'exèrcit.

L'atac s'ha concentrat en la comunitat israeliana de Dafna i, de moment, no es tenen constàncies de víctimes ni danys materials. Gran part del nord d'Israel està buit de gent per ordre de l'exèrcit des de l'esclat de la guerra de Gaza.

D'acord amb fonts de seguretat libaneses, l'atac israelià ha tingut lloc a prop de Marjayun. El bombardeig, efectuat per un avió no tripulat, ha impactat en un vehicle i ha causat un incendi que s'ha estès a una tenda de campanya on hi havia una família de migrants sirians.

L'incendi ha provocat cremades a tres nens que es troben hospitalitzats, segons aquestes fonts a 'L'Orient le Jour'.