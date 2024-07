Joe Biden anuncia que no es presentarà a les eleccions

Joe Biden, en arxiu | Europa Press

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha confirmat que no es presentarà a la reelecció el novembre de 2024. La notícia ha estat compartida a través d'un missatge a la xarxa social X, marcant el final d'una prolongada incertesa que s'havia gestat durant les últimes setmanes.

Biden, que actualment té 81 anys, havia estat objecte d'un creixent escrutini i pressió en els darrers mesos. Els dubtes sobre la seva aptitud física i mental es van intensificar després del debat celebrat el 27 de juny a Atlanta, el qual va desfermar qüestionaments sobre la seva capacitat per afrontar un segon mandat. Aquest debat va servir com a catalitzador per a les preocupacions expressades per diversos sectors del Partit Demòcrata i l'opinió pública en general.

El president va afrontar una onada de pressió tant pública com privada perquè reconsiderés la seva candidatura. Donants, estrategs, analistes i mitjans de comunicació es van unir a les veus de senadors, congressistes i líders prominents del Partit Demòcrata, incloent figures clau com Chuck Schumer, Hakeem Jeffries, Nancy Pelosi i Barack Obama. Fins i tot *The New York Times* va publicar un editorial advocant per la seva renúncia.

Més de 30 legisladors demòcrates també van fer una crida a Biden perquè reconsiderés la seva decisió de buscar la reelecció, subratllant les preocupacions sobre la seva edat i salut. Aquesta pressió acumulada va resultar en una decisió que, tot i que inesperada per a alguns, no va ser completament sorprenent donades les circumstàncies.

Amb la decisió de Biden de no presentar-se de nou, l'actual vicepresidenta Kamala Harris es perfila com la candidata demòcrata per a les eleccions de novembre. A els seus 59 anys, Harris es converteix en la figura central del partit, encara que encara queda per determinar qui serà el seu company de fórmula.